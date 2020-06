Des marches de guérison à la mémoire de Chantel Moore

Des marches en hommage à Chantel Moore, cette jeune autochtone de 26 ans abattue par un policier la semaine dernière à Edmundston , auront lieu aujourd’hui dans plusieurs villes du Nouveau-Brunswick. Autochtones et alliés sont invités à prendre part aux marches prévues simultanément à Edmundston, Fredericton, Moncton et aussi à Halifax en Nouvelle-Écosse.

Les organisateurs des événements expliquent qu'il s’agit de marche[s] de guérison .

Nous marcherons à la fois dans le silence et les chants pour honorer nos émotions et guérir à la fois notre historique et contemporain de l’injustice , peut-on lire sur la description des différents événements Facebook.

Les organisateurs préfèrent également que le terme protestation ne soit pas employé pour décrire les marches, puisqu’il ne correspond pas au mot traditionnel « Ikatome », employé pour désigner les marches de guérison.

Pour Russell "Russ" Letica, membre de la Première Nation des Malécites du Madawaska qui a organisé la marche d'Edmundston, ces processions sont là pour aider le processus de guérison qui doit avoir lieu , tant pour la famille, les membres des Premières Nations et la communauté d'Edmundston.

Russell "Russ" Letica. Photo : Radio-Canada

Les participants sont invités à respecter un protocole lors de la marche. Ils devraient notamment s’abstenir d’utiliser des jurons et respecter les mesures de distanciation sociales.

On suggère aussi aux citoyens d’honorer la mémoire de Chantel Moore en portant du jaune ou du doré pour rappeler une devise qu’elle utilisait souvent : stay golden!

Demander que justice soit rendue pour Chantel Moore

Chantel Moore a été abattue en pleine nuit jeudi dernier lors d'une visite de la police, qui s’était rendue à son domicile pour vérifier si elle se portait bien.

La police d’Edmundston affirme que la jeune Autochtone, couteau en main, était menaçante. Or, les circonstances du décès de Chantel Moore sont remises en doute par sa famille et une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes du Québec est en cours.

Martha Martin raconte que sa fille voulait devenir ingénieure et s’installer à New York. Photo : Radio-Canada

N’allons-nous jamais connaître toute la vérité? Elle n’est plus là pour se défendre , a déclaré sa mère, Martha Martin.

Les organisateursdes différentes marches ont invité les citoyens à communiquer avec les élus locaux d'Edmundston et de Moncton pour leur demander que justice soit rendue pour Chantel Moore . Les adresses courriel des élus et leur nom ont été communiqués sur les pages Facebook des événements.

Les chants traditionnels autochtones avaient pour but de s'assurer que les esprits seraient présents pour guider la defunte. Photo : Radio-Canada

Les funérailles de la jeune femme avaient lieu jeudi cette semaine, à Edmundston. Des membres de sa famille, venus d’un bout à l’autre du pays, s’étaient déplacés afin de lui rendre un dernier hommage. Ils ont entonné plusieurs chants et prières autochtones traditionnels au cours de la cérémonie qui a été diffusée sur le web, par vidéoconférence.