Le Soleil abandonne pour de bon l'édition papier en semaine

Le quotidien Le Soleil, et les autres journaux de la Coopérative nationale de l'information indépendante (CNII), renoncent définitivement à publier des éditions papier en semaine.

Cette mesure, annoncée comme temporaire et adoptée dans la foulée de la pandémie de la COVID-19, deviendra finalement permanente. Selon le président de la Coopérative de solidarité Le Soleil, Jean-François Néron, cette décision était nécessaire pour assurer la survie de l’entreprise.

Si on ne faisait rien dans l'immédiat, on aurait simplement épuisé l'ensemble des prêts qui sont disponibles pour un plan d'affaires de cinq ans. On aurait terminé l'année avec aucun fonds pour poursuivre en 2021.

Jean-François Néron, président de la Coopérative de solidarité Le Soleil Photo : Radio-Canada

On ne pouvait pas faire autrement parce que sinon, la survie de l'entreprise à court terme était vraiment menacée. Jean-François Néron, président de la Coopérative de solidarité Le Soleil

Mises à pied

En mars, la CNIICNII avait annoncé 143 mises à pied temporaires liées à la fin des impressions en semaine. Environ une trentaine d’employés du Soleil étaient touchés et la plupart de ces mises à pied se traduiront par des pertes d’emplois permanentes.

Ces gens-là, pour la plupart, ne seront pas rappelés au travail, se désole Jean-François Néron. Malheureusement, avec l’arrêt de la production papier et de la distribution, on doit faire des mises à pied parce que ce sont des fonctions mêmes de l’entreprise qui sont abolies.