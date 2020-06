Scheer veut que Champagne explique ses hypothèques auprès de la Banque de Chine

M. Scheer souhaite que M. Champagne comparaisse devant le comité spécial de la Chambre des communes sur les relations Canada-Chine et estime que le premier ministre Justin Trudeau devrait également aller y justifier la nomination de son ministre.

Il note que M. Champagne est le plus haut diplomate du Canada et que les dirigeants communistes chinois pourraient utiliser les 1,2 million de dollars qu'il doit à la Banque de Chine pour deux propriétés de Londres comme levier en période de relations tendues.

Le chef conservateur a souligné qu'en raison d'un différend entre les deux pays, deux Canadiens sont détenus arbitrairement par la Chine depuis décembre 2018. Il a aussi fait valoir que le Canada est tributaire de la Chine pour l'approvisionnement en équipement de protection individuelle contre la COVID-19.

M. Scheer affirme que certaines de ces importations chinoises ont inclus des millions de masques défectueux qui n'ont été d'aucune utilité pour les travailleurs de la santé de première ligne.

Il rejette les arguments du gouvernement libéral selon lesquels M. Champagne a divulgué sa situation au commissaire à l'éthique et les informations sont publiées.

Mais la plus récente divulgation du ministre n'a été faite que le 4 juin, il y a quelques jours à peine , a soutenu M. Scheer lors d'une conférence de presse, vendredi. Le ministre a-t-il donc divulgué les deux hypothèques lors de son élection en 2015 ou non?

Le chef conservateur a indiqué que les Canadiens peuvent effectuer des opérations bancaires partout dans le monde, mais il y a une grande différence entre un Canadien ayant une hypothèque dans une banque chinoise et le plus haut diplomate du Canada qui a une dette envers la [République populaire de Chine] .

Les relations entre le Canada et la Chine sont tendues depuis que la GRC a arrêté la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, en vertu d'un mandat d'extradition américain, en décembre 2018.

La Chine a arrêté Michael Kovrig et Michael Spavor neuf jours plus tard dans ce qui est largement considéré comme des représailles et a porté des accusations d'espionnage contre eux. Le Canada qualifie leur détention d' arbitraire et a rassemblé un important soutien international appelant à leur libération, ce qui a mis en colère les dirigeants chinois.

M. Champagne a été nommé à son poste actuel après les élections fédérales de l'automne dernier. Il a auparavant été ministre du Commerce et ministre de l'Infrastructure.