L’Ontario verse 15 millions aux agriculteurs pour les mesures sanitaires

Les agriculteurs qui se qualifient pour ce programme peuvent se faire rembourser 75 % des dépenses liées aux mesures sanitaires, jusqu’à 20 000 dollars par entreprise.

Les dépenses remboursables comprennent : Nettoyage et désinfection pour accroître la fréquence et l'étendue du nettoyage

Équipement médical

Jusqu'à 80 $ par jour par employé pour un maximum de 14 jours pour des accommodements à court terme

L'investissement d'aujourd'hui permettra aux agriculteurs de s'adapter à ce nouvel environnement et de déployer des mesures de santé et de sécurité supplémentaires durant l'éclosion de la COVID-19 , a déclaré Ernie Hardeman, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario par voie de communiqué.

Nos entreprises agroalimentaires et leurs employés dévoués jouent un rôle essentiel en assurant la solidité de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ernie Hardeman, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, par voie de communiqué

Les gouvernements provincial et fédéral avaient déjà annoncé une somme maximale de 4,5 millions de dollars pour les usines de transformation de viande en mai dernier.

Cette annonce avait été jugée insuffisante par certains entrepreneurs du milieu, qui avaient alors souligné que le secteur agricole était déjà fragilisé avant la pandémie.