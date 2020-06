Une rue de Trois-Rivières dédiée aux vélos

Le marquage de la chaussée et l’aménagement de la rue entre le boulevard Saint-Maurice et la rue Saint-Pierre seront faits d’ici la fin du mois de juin. Des dos d’âne et des supports à vélo seront notamment installés.

La portion de la rue Saint-François-Xavier dédiée à la vélorue deviendra un sens unique vers le sud, avec un contresens cyclable. Les voitures, qui n'auront pas priorité, devront circuler à une vitesse maximale de 30 km/h.

La nouvelle vélorue permettra de créer un lien direct vers le centre-ville et de rejoindre la Route verte, sur la rue des Ursulines.

La transformation de la rue Saint-François-Xavier servira cette année de projet pilote. Les installations deviendront permanentes à l’été 2021 après le remplacement des réseaux d’égout et d’eau potable.

L’aménagement de la vélorue avait été présenté lors du dévoilement du plan de réaménagement du centre-ville de Trois-Rivières, qui comprend aussi la piétonnisation de plusieurs rues.

D’autres projets cyclistes ont aussi récemment été annoncés.

Une voie cyclable sera développée le long du boulevard des Chenaux. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

En mai, le conseil municipal a adopté des résolutions pour aller de l’avant avec deux projets de pistes cyclables.

Le premier projet serait développé entre les rues Lajoie et le boulevard des Chenaux, le long des tours d’Hydro-Québec. Le deuxième projet de piste cyclable se trouverait dans le secteur du boulevard Parent.

Les projets annoncés ou à l'étude en 2020 permettront d'allonger le réseau cyclable de 165 kilomètres à 195 kilomètres sur le territoire de la ville.