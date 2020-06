Incendie à l'Étoile du Nord de Louvicourt : Marie-Lyne Plourde acquittée

Accusée d’incendie criminel et de complot, Marie-Lyne Plourde a été acquittée vendredi par la juge Denise Descôteaux, au Palais de justice de Val-d’Or.

Mme Plourde était accusée d’être à l’origine de l’incendie qui a détruit le restaurant L’Étoile du Nord de Louvicourt, le 14 mai 2003. Elle était à l’époque propriétaire du restaurant L’Orée des Bois, situé à moins de 500 mètres de son compétiteur.

Dans son verdict, la juge Descôteaux a remis en doute le poids de deux déclarations incriminantes signées par l’accusée en 2013. Selon la juge, les policiers ont omis des éléments importants des interrogatoires dans les déclarations écrites. Elle estime aussi que Marie-Lyne Plourde ne pouvait pas comprendre les conséquences de sa signature sur ces documents, en plus d’y noter des contradictions.

Le tribunal a aussi sérieusement ébranlé la preuve présentée par le procureur de la poursuite, Me Nicolas Bigué. La juge a remis en question la crédibilité de trois témoins qui disaient avoir entendu des propos incriminants de Marie-Lyne Plourde, ajoutant notamment que leur témoignage était contaminé par leur contact avec la propriétaire de l’Étoile du Nord, Solange Martin.

Nulle part dans le procès y a-t-il eu corroboration des faits contenus dans les déclarations de Mme Plourde, a-t-elle exprimé. L’essence d’un procès est la recherche de la vérité et le procureur de la poursuite n’a pas présenté de témoins susceptibles d’appuyer sa version des événements. La preuve était en fait construite de commérages, suppositions, racontars, rumeurs et de l’enquête interne des Martin, avec des témoins biaisés contre l’accusée.

Longue saga

Pour le procureur de la défense, Me Pascal Jolicoeur, il s’agit d’une fin heureuse pour une longue saga, le procès ayant débuté il y a plus d’un an.

C’est un soulagement, ça fait plusieurs années que le dossier roule, a-t-il commenté. Nous avions hâte au dénouement. C’était un dossier complexe avec de nouveaux témoins et de la nouvelle preuve en cours de route, en plus des analyses des aveux. On ne sait toujours pas ce qui s’est passé en 2003, mais le tribunal avait un doute raisonnable à l’effet que Mme Plourde soit impliquée.

Incendie criminel du restaurant l'Étoile du nord à Louvicourt en 2003. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Me Bigué a pour sa part refusé de commenter le verdict à sa sortie de la salle de cour.

Rappelons que le frère de Marie-Lyne Plourde, Stéphane, avait lui aussi été acquitté des mêmes accusations relativement à cette affaire, en 2018.