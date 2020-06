Le Pavillon de l'Est à l'Î.-P.-É. déjà à l'étroit deux ans après son ouverture

Deux ans après son ouverture, le centre communautaire et scolaire de langue française qui dessert la région la plus à l'est de l'Île-du-Prince-Édouard se retrouve déjà à l'étroit. Les trois organismes qu'abrite le Pavillon de l'Est doivent trouver des solutions à ce manque d'espace d'ici à ce qu'un projet d'agrandissement soit envisagé.

Depuis l'inauguration de l'édifice à Rollo Bay en 2018, l'école La-Belle-Cloche, le centre de la petite enfance (CPE) Le Château des étoiles et le Comité acadien et francophone de l'Est (CAFE) sont en croissance.

Toutefois, la pandémie de COVID-19 aurait véritablement mis en lumière l'exiguïté des lieux.

Ayant besoin de plus d'espace afin de respecter les directives d'éloignement physique des autorités de la santé publique, le CPECentre de la petite enfance a dû emprunter une salle du CAFE pendant quelques semaines.

La troisième phase [du plan de déconfinement] est arrivée, ce qui nous permettait d'accueillir plus d'enfants. Mais [le CAFE] voulait ravoir la salle immédiatement , explique Mélanie Beauparlant, du CPECentre de la petite enfance Le Château des étoiles. J'ai négocié un délai de deux semaines afin qu'on puisse trouver une solution. Heureusement, [l'école] nous prête une salle pour qu'on puisse continuer à offrir le service au moins jusqu'en septembre.

La grande salle du Pavillon de l'Est à l'Île-du-Prince-Édouard, qui regroupe l'école de langue française La-Belle-Cloche, une garderie et le Comité acadien et francophone de l'Est (archives). Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Le CPECentre de la petite enfance comptait utiliser cette pièce supplémentaire pour ses camps de jour durant l'été, notamment.

Le CAFE dit avoir besoin du local pour sa programmation communautaire, comme des cours de langue française. C'est la seule pièce que nous pouvons utiliser , indique Suzanne Buckland, la présidente du centre communautaire de langue française de la région de Souris.

Après deux ans, nous manquons déjà d'espace. Les trois organismes se retrouvent à l'étroit, y compris le CPECentre de la petite enfance et l'école. Suzanne Buckland, présidente du Comité acadien et francophone de l'Est

Le CPECentre de la petite enfance Le Château des étoiles pourra donc offrir ses camps de jour dans une salle de classe de l'école La-Belle-Cloche jusqu'à la fin de l'été.

Mais un nouveau problème d'espace se dessine à la prochaine rentrée scolaire. Ni le CPECentre de la petite enfance , ni l'école n'ont les locaux nécessaires pour offrir un nouveau programme de prématernelle pour les enfants de 4 ans, promis par le gouvernement progressiste-conservateur.

On manque d'espace! Mes salles de classe sont déjà toutes pleines. L'école n'a pas de local à partager [avec le CPECentre de la petite enfance ] pour le programme [de prématernelle]. Et c'est la même chose du côté du CAFE , constate Marise Chapman, la directrice de l'école La-Belle-Cloche et directrice générale par intérim de la Commission scolaire de langue française (CSLF) de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les directions des trois organismes logeant à la même enseigne au Pavillon de l'Est prévoient discuter davantage du manque d'espace au cours des prochaines semaines.

On était conscient au moment de la planification [de l'édifice] qu'on risquait d'arriver à un point où il ne répondrait plus à nos besoins. Mais on ne peut pas bâtir au-delà de nos besoins présents , signale Marise Chapman. C'est la même chose dans tous les centres communautaires et scolaires. Nos écoles sont toutes en croissance.

Les gouvernements fédéral et provincial ont investi plus de 9 millions de dollars afin de rénover et agrandir l'ancienne école de langue anglaise de Rollo Bay pour en faire le pivot de la communauté acadienne et francophone de l'est de l'Île-du-Prince-Édouard.