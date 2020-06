Des historiens réclament une discussion sur l'héritage esclavagiste de Windsor

Ce que nous acceptons, les personnes que nous choisissons d'honorer en disent long sur ce que nous apprécions en tant que société et il est peut-être temps d'en examiner quelques-unes , explique Irene Moore Davis, présidente de la Société de recherche sur l'histoire des Noirs du comté d'Essex.

Elle rappelle notamment que les Babi, considérés comme les fondateurs de Windsor, ou encore Matthew Elliott, l'un des fondateurs d'Amherstburg, possédaient des esclaves.

Mais il n'y a pas que les rues qui portent le nom d'anciens propriétaires d'esclaves. Les écoles et les bâtiments de toute la région de Windsor-Essex portent également les noms de personnages controversés du passé, souligne-t-elle.

Irene Moore Davis, présidente de la Société de recherche sur l'histoire des Noirs du comté d'Essex. Photo : Radio-Canada

Corriger sans faire disparaître

Ce que Mme Moore Davis réclame ce n'est pas qu'on efface ce passé en débaptisant ces rues, mais qu'on trouve un moyen pour que les gens puissent comprendre le passé.

Il est préférable d'éduquer les gens sur les noms des rues et sur les personnes et tous ceux qui étaient impliqués - à la fois les propriétaires d'esclaves et les esclaves - et de leur expliquer quel était leur rôle et comment ces autres personnes ont été oubliées dans l'histoire de la fondation de cette communauté , souligne-t-elle.

Une approche à laquelle adhère totalement Guillaume Teasdale, professeur au Département d'histoire à l'Université de Windsor et spécialiste de l'histoire locale.

Il faut juste trouver l'équilibre pour ne pas complètement effacer le passé parce qu'il faut quand même comprendre le passé pour comprendre le présent et préparer le futur. On ne peut pas seulement nier ou oublier les choses du passé Guillaume Teasdale, professeur au Département d'histoire à l'Université de Windsor

De plus en plus de villes offrent des applications qui expliquent l'histoire des bâtiments notamment Photo : Radio-Canada / Bert Savard

À écouter : Entrevue de Guillaume Teasdale sur le passé esclavagiste de Windsor

Des pistes de solution

Mme Moore Davis suggère par exemple d'ajouter des panneaux de signalisation comme des plaques commémoratives le long de ces rues pour que les gens puissent lire et apprendre les détails de leurs origines.

Il serait peut-être plus constructif en fait de laisser les noms de rue et de se concentrer sur ce qui a été exclu jusqu'à présent et sur ce que nous pouvons en tirer Irene Moore Davis, présidente de la Société de recherche sur l'histoire des Noirs du comté d'Essex.

Pour M. Teasdale, la technologie pourrait être d'une grande aide pour remettre ces noms dans leur contexte historique et expliquer les choix du passé.

Il y a plusieurs villes qui ont commencé à avoir des applications cellulaires pour que les touristes, mais aussi les gens qui habitent là, puissent facilement apprendre davantage sur les lieux , indique-t-il.

Des élus à l'écoute

De leurs côtés, des élus locaux se disent prêts à agir. Le conseiller municipal du quartier 2 qui abrite les rues Peter, Russell et Baby indique qu'il ne connaissait pas forcément les références historiques de ces noms, mais Fabio Costante estime que des modifications, voire des changements de noms, devraient être envisagées, si cela est nécessaire.

Même son de cloche chez Kieran Mackenzie, conseiller du quartier 9, qui souhaite amener le débat au conseil municipal.

Je pense que c'est le début d'une discussion qu'on devrait avoir dans notre commununauté depuis beaucoup longtemps. C'est important qu'on reconnaissance la vraie histoire dans les institutions comme les rues, le nom des écoles ou des villes , confie-t-il.

Avec des informations de Gabriel Nikundana et de CBC