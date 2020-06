À Hollywood, la reprise des tournages est autorisée, mais sera laborieuse

Le comté de Los Angeles a édicté des règles afin de prévenir l’éclosion de cas de COVID-19 sur les plateaux. Le port du masque par l’équipe technique ainsi que par les acteurs et actrices est exigé. Aussi seule la présence sur le plateau des membres du personnel technique dont le rôle est essentiel est autorisée. Idem pour les comédiennes et comédiens, qui doivent également se laver les mains avant les scènes et se maquiller eux-mêmes si possible.

Pas de contact physique prolongé

Le contact physique prolongé, que requièrent les scènes de combat et de sexe, est découragé , et on demande aux acteurs et actrices de garder le silence autant que possible pour éviter de propager des gouttelettes en parlant.

Les comédiennes et comédiens qui ne peuvent pas se couvrir le visage pendant qu’ils jouent doivent se tenir à plus de deux mètres des autres. Idem pour les artistes jouant de la musique.

Les émissions ou séries habituellement tournées en public peuvent demander à leur personnel de remplacer la foule, à condition de faire appel au même groupe de personnes pendant toute la durée de la production, de garder une distance de plus de deux mètres et de n’occuper que 25 % de l’espace disponible.

Ces mesures sont plus strictes que celles qui sont listées dans le livre blanc réalisé par l’industrie du divertissement la semaine dernière.

Le problème des assurances

Même si le milieu de la télé et du cinéma dispose désormais de règles claires auxquelles se conformer, il fait face à un obstacle de taille à la reprise des tournages : le manque de couverture assurantielle.

Comme pour les tournages au Canada, les compagnies d’assurance refusent désormais de couvrir les risques liés à la COVID-19. Les productions ayant souscrit leur police d’assurance avant le mois de mars sont couvertes, mais pas les autres.

Si les grands studios ont financièrement les reins assez solides, les cinéastes et studios indépendants vont être pénalisés, les banques refusant de financer des productions non couvertes par des assurances.

L’aide fédérale demandée

Certaines personnes du milieu ont demandé au Congrès américain de se porter financièrement garant afin que les compagnies d’assurance puissent vendre des polices couvrant les risques liés à la COVID-19.

Fin mai, une proposition de loi en ce sens a été déposée, mais ce processus prendra du temps.

Je ne m’attends pas à ce que le gouvernement intervienne pour soulager le secteur dans un futur proche , a déclaré, à Variety, Bob Jellen, directeur général du secteur Divertissement du courtier HUB International.

Le syndicat SAG-AFTRA, qui représente 160 000 personnes travaillant dans le cinéma, l’audiovisuel, la musique et les médias, a indiqué à ses membres que certaines productions ont demandé à leur personnel de signer des documents exonérant leur responsabilité en cas de contamination par le coronavirus. Ce syndicat recommande à ses membres de ne pas signer de tels papiers.