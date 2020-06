Il y a un an, les Raptors devenaient champions

Le 13 juin 2019, alors que Kyle Lowry enlaçait Kawhi Leonard au centre du terrain du vieil Oracle Arena d'Oakland, dans les rues de la Ville Reine, des milliers de personnes explosaient de joie.

Gabriel Simonet de Laborie était de la fête qui s'est étirée jusqu'aux petites heures du matin.

Je suis rentré à quatre heures du matin, un truc comme ça. C'était fou! se souvient-il.

Les confettis tombent sur les fans au Jurassic Park de Toronto après que les Raptors eurent battu les Warriors en finale. Photo : Radio-Canada / Albert Leung

Imagine... j'étais arrivé à Toronto le soir du buzzer beater de Kawhi – The Shot comme on l'appelle – et la suite est tout aussi incroyable , raconte celui qui vit désormais à Toulouse, en France.

À partir de ce moment, il y avait une ferveur dans la ville. Vraiment, je n'avais jamais vu ça. C'était incroyable!

L'engouement généré par la conquête du championnat de la NBANational Basketball Association par les Raptors l'an dernier n'a, pour lui, pas d'égal.

La grosse différence que je fais, c'est qu'[habituellement] on parle d'une ville. Là, c'était tout un pays derrière une [équipe]. C'est fou! Pour moi, la faveur de Toronto et du Canada est supérieure à celle de la France pour la Coupe du monde. Largement. Gabriel Simonet de Laborie, amateur français de basketball

Chaque match, des centaines de partisans des Raptors se rassemblaient à Jurassic Park, au centre-ville de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

George Barron, qui a festoyé dans les rues de Toronto avec son garçon Niko, en retient lui aussi de formidables souvenirs.

Il a célébré les victoires des Canadiens de Montréal en 1986 et 1993, puis celles des Blue Jays de Toronto au tournant des années 90, mais il a aussi goûté à la longue disette des équipes canadiennes depuis.

C'est très difficile de gagner un championnat, et cette victoire, c'est encore plus large que le sport. On a vu un pays ensemble. Les gens de n'importe quelle religion, n'importe quelle province et même ceux qui ne sont pas le moindrement impliqués dans le sport, ils ont tous célébré cet événement , se rappelle, ému, celui qui s'est autoproclamé maire de Jurassic Park. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie.

Une victoire qui a résonné jusqu'en Afrique

À Douala, au Cameroun, Diane Christelle Bikanda s'est éprise d'amour pour l'enfant du pays . L'éclosion de Pascal Siakam, natif de la même ville qu'elle, a contribué à mousser l'engouement pour le basketball de la NBANational Basketball Association en Afrique.

Diane s'est abonnée à une chaîne de télévision dédiée au basketball dans la foulée, mais c'est le panier au buzzer de Kawhi Leonard qui l'a convaincue de ne plus rater le moindre match.

Ce soir-là, tous les Camerounais ont crié dans leur maison. En finale, il y avait un engouement fou. Quand ils ont gagné, c'était comme si l'équipe nationale de football gagnait la Coupe d'Afrique! , se souvient-elle, affichant un large sourire.

Je suis tombée amoureuse des Raptors. Je le suis encore et jusqu'à aujourd'hui, c'est un amour fou! Diane Christelle Bikanda, une partisane camerounaise des Raptors

Quatre jours après la conquête, elle regardait, avec envie, les photos du défilé des champions organisé dans le centre-ville de Toronto pour célébrer la victoire des Raptors.

Des leçons à tirer pour répéter l'exploit

À ce jour, les partisans des Raptors peuvent encore célébrer. L'équipe torontoise conserve, pour l'instant, sa couronne de champions de la NBANational Basketball Association alors que la pandémie de la COVID-19 a contraint la ligue à interrompre ses activités.

Le Montréalais Chris Boucher, lui, a remporté le titre deux fois d'affilée. Il s'alignait avec les Warriors en 2018, puis avec les Raptors en 2019. Il affirme avoir été marqué par l'expérience torontoise. Cette fois, dit-il, il a été renversé par le sérieux de tous les membres de l'organisation des Raptors. Tout le monde ne pensait qu'à accomplir une mission : ramener le trophée Larry-O'Brien au Canada.

Le focus qu'on avait avant d'entamer les séries l'année dernière, je pense que c'est quelque chose dont je vais toujours me rappeler. On était tellement sérieux, tellement concentrés qu'on ne pensait qu'aux matchs , se rappelle l'athlète de 27 ans. Ç'a été comme ça tout au long des séries. Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit qu'on pouvait relaxer.

Le défilé au Canada, les gens qui nous félicitent partout, ma famille qui était avec moi, ce sont toutes des choses que je n'ai pas eues à Golden State. Le championnat à Toronto a amené beaucoup plus d'émotions!

Cette année, en raison des circonstances particulières de la reprise du jeu et de l'absence des partisans, Boucher estime que c'est la capacité de l'équipe à s'adapter rapidement qui sera la clé pour assurer la défense du titre. Compte tenu des bonnes performances de l'équipe malgré une infirmerie constamment occupée cette saison, il n'y a pas à douter de la capacité des Raptors à s'adapter.

La formation torontoise n'a pas encore décidé où elle tiendra son camp d'entraînement, mais l'équipe croit bel et bien en ses chances de répéter son exploit de 2019 malgré l'absence de Danny Green et Kawhi Leonard, le joueur le plus utile des dernières séries. Le retour au jeu est prévu pour la toute fin du mois de juillet à Walt Disney World, près d'Orlando, en Floride.