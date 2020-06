L’avocate de la famille Boushie dénonce le racisme systémique dans la GRC

M. Zablocki a réitéré ses déclarations par voie de communiqué en ajoutant que c’est le devoir des services de police de continuer d’écouter et d’apprendre. Cette phrase a fait réagir l'avocate de la famille Boushie, Eleanore Sunchild, pour qui Curtis Zablocki ne semble faire aucune de ces deux choses.

Avant de prendre ses fonctions actuelles en Alberta, Curtis Zablocki a été commandant de la GRCGendarmerie royale du Canada en Saskatchewan de 2016 à 2018, ce qui inclut la période à laquelle est survenue la mort de Colten Boushie.

S'il avait écouté les voix des peuples indigènes, les voix des dirigeants, des défenseurs, il aurait appris au sujet du racisme systémique dans le système judiciaire. Eleanore Sunchild, avocate de la famille Boushie

Eleanore Sunchild dit ne pas être surprise par les commentaires de Curtis Zablocki, qu’elle attribue à l’histoire de la colonisation et à la participation de la police aux écoles résidentielles.

La famille Boushie : de victimes à éducateurs

Originaire de la Première Nation Red Pheasant, Colten Boushie est mort à 22 ans dans la ferme de Gerald Stanley le 9 août 2016. Celui-ci a été accusé de meurtre au second degré, avant d’être acquitté lors de son procès, en février 2018.

Le procès suivant la mort de Colten Boushie avait été suivi par de nombreuses personnes à travers le Canada. Photo : Colten Boushie/Facebook

Dans un témoignage à CBC, la mère de la victime, Debbie Baptiste, raconte que des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada sont entrés chez elle avec des armes dégainées avant de l'informer de la mort de son fils survenue la nuit même. Elle explique qu'après qu'elle se soit effondrée sur le sol, un officier lui a dit de se ressaisir et lui a ensuite demandé si elle avait bu.

Lors du procès de George Stanley, le tribunal a appris que les agents de la GRCGendarmerie royale du Canada chargés de sécuriser les lieux du drame n'avaient pas mis de bâche sur le véhicule dans lequel Colten Boushie a été abattu avant que la pluie n'efface certaines preuves. Cet oubli avait troublé la famille Boushie.

Eleanor Sunshine rapporte que les discussions sur le racisme systémique touchent personnellement la famille Boushie.

Ils ont dû devenir des éducateurs du reste du Canada sur le racisme systémique. Eleanore Sunchild, avocate de la famille Boushie

La Commission civile d'examen et de plaintes a terminé une enquête en février pour savoir si la façon dont la GRCGendarmerie royale du Canada a traité le cas de M. Boushie était raisonnable et si les membres ont fait preuve de discrimination fondée sur la race.

L’adoption des recommandations se fera à la discrétion de la commissaire de la GRC GRC , Brenda Lucki.

La GRC pas immunisée contre le racisme systémique

Brenda Lucki pense que la question de savoir s’il y a du racisme systémique dans les services de police canadiens est une question intéressante . Ces derniers jours, j'ai entendu 15 ou 20 définitions du racisme systémique explique-t-elle et si cela fait référence à un préjugé inconscient qui existe... nous avons certainement cela dans la GRC et nous ne sommes pas du tout immunisés contre cela.

Il y a des moments où nos membres n'agissent pas en accord avec nos valeurs fondamentales, ce qui inclut le racisme, et c'est dans ces moments-là que nous devons nous assurer que cela ne se produise pas. Brenda Lucki, commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi que la GRCGendarmerie royale du Canada et les autres services de police du pays ont un problème de racisme systémique.

C'est reconnaître que les systèmes que nous avons construits au cours des dernières générations n'ont pas toujours traité équitablement les personnes d'origine racialisée. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Justin Trudeau estime que dans de nombreux cas ce n’est pas délibéré, intentionnel ou agressif , tout en reconnaissant cependant l’existence d’actes individuels de racisme .

Témoignage de l’intérieur

Alain Babineau est un ancien officier de la GRCGendarmerie royale du Canada qui a fait l'expérience du racisme envers les Noirs pendant ses 28 années de service. Il est maintenant avocat et travaille pour le Centre de recherche-action sur les relations raciales à Montréal en tant que conseiller sur les questions de profilage racial et de discrimination.

Après une carrière en tant que policier, Alain Babineau lutte aujourd’hui contre le racisme systémique. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Selon lui, le racisme systémique est un ensemble de préjugés et de pratiques implicites qui ont imprégné les institutions et qui se sont ancrés dans les organisations au fil du temps. Il estime que ce phénomène n'est pas bien compris par les politiciens et les administrateurs.

Cela ne signifie pas que vous faites systématiquement du mal aux personnes racialisées , explique M. Babineau. Cela signifie que vos systèmes, votre façon de penser, vos politiques, votre façon de faire les choses, vos pratiques, dans le cas des systèmes de promotion et ainsi de suite, se sont développés au fil du temps de manière à ne pas tenir compte du fait que les personnes racialisées font partie de vos organisations.

Pour M. Babineau, Curtis Zablocki représente certaines des personnes avec lesquelles il a dû composer tout au long de sa carrière.

C'est un triste état de fait quand vous avez quelqu'un comme lui qui a atteint ce rang et qui ignore encore la réalité de la discrimination systémique dans le maintien de l'ordre. Alain Babineau, ancien officier de la GRC, conseiller au Centre de recherche-action sur les relations raciales à Montréal

Il considère que M. Zablocki est une relique et qu’il fait partie du problème, mais espère qu’il pourra changer en étant accompagné, notamment par ses supérieurs.

Alain Babineau dit être en contact avec des agents noirs de la GRCGendarmerie royale du Canada qui lui disent qu'ils traversent l'enfer , tout en ayant peur de se manifester. Il estime cependant que les protestations qui ont suivi la mort de George Floyd créent un espace pour que les gens de couleur puissent s'exprimer.

Avec les informations d'Alicia Bridges