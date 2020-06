Des propriétaires d’entreprise réclament que T.-N.-L. mette fin à l’état d’urgence

Dans une lettre ouverte au premier ministre Dwight Ball, les 56 entrepreneurs soutiennent qu’en éliminant l’état d’urgence, l’actuelle phase de la pandémie serait gérée par les élus — et non les autorités de la Santé publique — ce qui permettrait un meilleur équilibre entre les priorités sanitaires et économiques.

Le groupe réclame un plan de relance économique clair et bien communiqué et souhaite que la province passe directement au niveau d’alerte 1 à compter du 6 juillet — une décision qui lèverait la grande majorité des restrictions toujours en vigueur.

Terre-Neuve-et-Labrador est actuellement au niveau 3. Le gouvernement n’a pas encore annoncé le calendrier des prochaines phases de déconfinement, mais la médecin hygiéniste en chef a laissé entendre vendredi que la province pourrait passer au niveau 2 la semaine du 22 juin.

Aucune information sur les coûts de la stratégie actuelle

La province n’a dépisté aucun nouveau cas depuis le 7 mai et le groupe d'entrepreneurs constate que dans l’absence d’un plan pour la reprise économique, on peut supposer que la province vise une cible de zéro cas, veut imposer l’état d’urgence pour préserver cette situation et va attendre un nouveau traitement, et ultimement un vaccin, avant de rouvrir la société .

Il ajoute que la province n’a transmis aucune information sur les coûts de la stratégie actuelle au public.

Susan Drover, une signataire de la lettre et la présidente-directrice générale de SAM Design, une entreprise de décoration intérieure à Saint-Jean, explique qu’ il faut relancer l’économie, et tout le monde sur cette liste [les signataires] se préoccupe de l’avenir et du plan pour l’avenir .

La santé publique n’équivaut pas à la santé économique. Il faut trouver un équilibre , observe-t-elle.

J’ai beaucoup de respect pour les autorités de la santé, mais ces fonctionnaires ne sont pas capables de prendre des décisions sur les bases économiques. Susan Drover, PDG, SAM Design

C’est le moment de relancer l’économie. Un autre mois pourrait nuire aux activités de toutes nos entreprises , souligne-t-elle.

Manque de transparence

Une autre signataire de la lettre, Judy Sparkes-Giannou, propriétaire de trois hôtels à Terre-Neuve-et-Labrador, soutient que les récentes décisions de la province manquent de transparence.

On veut savoir comment on dépense l’argent. Peu à peu, on donne un financement à une industrie, puis à une autre. Mais, est-ce que c’est la meilleure manière, la manière la plus efficace, d’utiliser nos ressources? C’est une question que se posent beaucoup de gens d’affaires. Judy Sparkes-Giannou, copropriétaire, Clayton Hospitality

Judy Sparkes-Giannou reconnait que la province a réagi très bien face à la crise sanitaire. Mais nous avons aussi une crise économique qui a besoin d’être gérée. Et cette crise a besoin d’une réaction bien différente. On ne peut pas garder l’économie fermée pendant des périodes illimitées.

Le premier ministre se défend

En conférence de presse vendredi, Dwight Ball a dit qu’il comprend les frustrations des propriétaires d’entreprises, mais a ajouté que les décisions du gouvernement doivent toujours se baser sur les preuves scientifiques et les données des autorités de la santé publique . Il a ajouté que la reprise économique est étroitement liée à la vitalité du système de santé.

Nous ne pouvons pas ignorer la possibilité d’une nouvelle éclosion de cas et les conséquences qu’elle aurait auprès de notre système de santé , croit-il.

Il faut avoir un système de santé qui peut répondre à une augmentation rapide de cas. Les conséquences sur l’économie seraient terribles et le coût de la réouverture de l’économie pour une deuxième fois serait très important.

Le ministre de la Santé, John Haggie, a aussi indiqué que le gouvernement ne peut mettre fin à l’état d’urgence si elle veut garder les restrictions à la frontière provinciale. Ces mesures sont impossibles si l’état d’urgence n’est plus en vigueur.

Le rejet du projet de déconfinement atlantique critiqué

Mme Sparkes-Giannou critique également la disposition du gouvernement provincial concernant la possibilité d’une bulle entre les quatre provinces de l’Atlantique. Le premier ministre Dwight Ball a dit cette semaine qu’il ne ferme pas la porte à un projet de déconfinement régional en Atlantique.

Mais nous n'en sommes pas encore là , a-t-il indiqué, en ajoutant qu’il préfère, comme son homologue néo-écossais, se concentrer pour l'instant sur la levée des restrictions sur son propre territoire.

Nous sommes une île et nous sommes protégés. Nous n’avons qu’une poignée d’aéroports et de traversiers. Nous pourrions très facilement dépister les gens qui entrent dans la province , suggère Mme Sparkes-Giannou.