Le Refuge Pageau n'ouvrira pas avant juillet

Le refuge, qui fonctionne à équipe réduite depuis la fermeture de ses portes en raison de la pandémie, n’est pas en mesure d’accueillir des visiteurs à partir du 19 juin, date annoncée par le gouvernement pour la phase 2 de la réouverture graduelle des activités touristiques.

Il reste encore du travail à faire pour adapter le terrain pour pouvoir recevoir les gens de manière sécuritaire dans le contexte actuel , affirme Marie-Frédérique Frigon, responsable des communications au refuge Pageau. On parle ici notamment de la modification de certaines sections de trottoir, ou encore d’aménagements à placer devant les installations des animaux pour éviter tout contact entre les visiteurs et les pensionnaires.

On vise le début ou la mi-juillet [pour la réouverture], on n’a pas de date précise, on va voir comment les travaux avancent , ajoute Mme Frigon.

Un financement manquant

La fermeture des portes au public fait toutefois peser un lourd poids sur les finances de l’organisme.

Un peu plus de 60 % de ce dont on a besoin pour fonctionner pour une année provient des visiteurs , avance Mme Frigon, qui ajoute d’un même souffle que le refuge a pas mal de retard à rattraper . L’annulation des visites scolaires et l’absence de visiteurs malgré le retour des beaux jours affectent la santé financière de l’organisme.

Le refuge Pageau a pu bénéficier d’un prêt gouvernemental dans le cadre de l’aide financière accordée aux entreprises affectées par la pandémie. La vente de laissez-passer annuels donne également un coup de main à l’organisme, dans le contexte .

On se tient la ceinture serrée, mais on devrait quand même s’en sortir , rassure Mme Frigon.

Effectifs réduits

Le refuge Pageau travaille présentement à ramener son équipe au nombre régulier d’employés, afin de se préparer à accueillir les visiteurs. D’autant plus que l’organisme a connu une augmentation dans les derniers mois du nombre d’admissions d’animaux sauvages dans le besoin.

On attendait aussi davantage d’employés étudiants dans le cadre du programme emploi d’été, mais on en a eu vraiment moins qu’à l’habitude et beaucoup moins qu’on en avait demandé , déplore Marie-Frédérique Frigon.

Le refuge, qui emploie normalement quatre à six étudiants dans le cadre de ce programme, souhaitait en accueillir huit cette année, afin d’assurer la surveillance du site et permettre des horaires réalistes aux membres de l’équipe. Ils n’en auront finalement que deux.