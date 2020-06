COVID-19 : le Parti québécois reproche au gouvernement Legault d’improviser

Lors de ses points de presse, le gouvernement essaie de passer des messages qui ne s’adressent pas tant aux personnes intéressées par la pandémie, mais sur sa formation politique et sur pourquoi elle est essentielle pour la suite , a dénoncé le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé.

Le premier ministre a déjà évoqué son deuxième mandat cette semaine [...] Ses points de presse sont de plus en plus politiques et de moins en moins [sur] la santé publique. Pascal Bérubé, chef du Parti québécois

Pascal Bérubé a salué la bonne communication des caquistes dans la première phase de la pandémie, ce qui a permis de créer l’adhésion de la population aux mesures de confinement.

Mais quand la situation s’est envenimée dans les CHSLD, les Québécois ont été déçus de la ministre responsable des aînés, parce qu’elle a passé plus de temps à défendre son bilan, tantôt libéral, tantôt caquiste, qu’à trouver des solutions , a dit Pascal Bérubé.

Il reproche à Marguerite Blais de continuer de donner la priorité aux maisons des aînés plutôt qu’au maintien à domicile, ce que souhaitent pourtant les aînés.

Commencer à planifier et cesser d’improviser en éducation

Le PQ reproche au gouvernement d’improviser, plutôt que de planifier.

La députée de Joliette et porte-parole en matière d’éducation, de justice et de famille, Véronique Hivon, a fait état des difficultés dans le domaine de l’éducation, soulignant qu’il s’est écoulé des semaines avant qu’on sache ce qui était attendu du réseau et des élèves .

On est maintenant dans la troisième phase du confinement, la dégringolade s’est accélérée , a-t-elle dit. Beaucoup de communication, pas de planification, improvisation, changements d’orientation [...] les parents, les enseignants, les directions [d’écoles] ne savaient plus où donner de la tête .

Le leader parlementaire du PQ et député de René-Lévesque, Martin Ouellet, a pour sa part souligné l’apport des députés de son parti depuis le début de la pandémie. Il a fait état du travail et de propositions audacieuses faits par plusieurs députés dans divers domaines, notamment celle de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en Santé, sur les lanceurs d’alerte dans les CHSLD.

M. Ouellet a aussi souligné le travail de collaboration avec le gouvernement, notamment lors de l’annonce de la réouverture des services de garde, où des députés du PQ ont mis l’épaule à la roue afin de s’assurer que du matériel de protection soit disponible.

Un point de vue partagé par Québec solidaire, qui faisait juste avant son bilan de session.

On a fait la promesse de travailler avec le gouvernement Legault pour aider la population à passer à travers cette période difficile, a rappelé la cheffe du deuxième groupe d’opposition, Manon Massé. C’est ce qu’on a fait.

Elle a notamment énuméré plusieurs mesures mises de l’avant par la formation politique, et qui se sont concrétisées dans les dernières semaines, dont la formation accélérée des préposés aux bénéficiaires et la prime aux travailleurs agricoles.

Ça a mal été , tonne Manon Massé

Gabriel Nadeau-Dubois, leader parlementaire du deuxième groupe d’opposition, et Manon Massé, cheffe du deuxième groupe d’opposition, vont présenter le bilan de la session parlementaire de Québec solidaire à Québec, le 12 juin 2020. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Malgré une gestion efficace au début, Québec solidaire estime aussi que le gouvernement a rapidement perdu le contrôle, quand le virus a fait son entrée dans les résidences pour aînés.

Résultat : plus de 5000 personnes sont mortes de la COVID-19 au Québec, la majorité dans des CHSLD et des RPA. C’est plus que toutes les provinces canadiennes réunies, a déploré Manon Massé, la voix étouffée par l’émotion. Il n’y a pas de quoi être fier.

Quand M. Legault a dit : ça va bien aller, je crois qu’il était sincère. Mais force est de reconnaître que ça a mal été. Manon Massé, cheffe de Québec solidaire

Combien de vies on aurait sauvées si on avait payé les préposés aux bénéficiaires comme du monde avant la crise? Si on avait entendu la détresse des infirmières avant la crise? , a renchéri le leader parlementaire de la formation politique, Gabriel Nadeau-Dubois.

Les deux députés montréalais ont en même temps dirigé une part du blâme au Parti libéral.

Ils se sont retrouvés à gérer un système de santé saccagé depuis 15 ans par les libéraux , a rappelé Manon Massé, évoquant au passage la gestion de crise exemplaire en Colombie-Britannique, qui a agi en voyant venir la pandémie plutôt que d’attendre que le problème soit là pour réagir .

Le projet de loi 61 dénoncé

Autant le PQ que Québec solidaire ont profité de leur point de presse pour s’en prendre au projet de loi 61.

Pascal Bérubé a fustigé le gouvernement Legault qui utilise la situation et sa popularité actuelle pour réaliser ses rêves de pouvoirs supplémentaires . Des pouvoirs discrétionnaires [qu’il veut] prolonger indéfiniment , a-t-il lancé.