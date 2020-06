La Grèce appelée à enquêter sur le refoulement de migrants vers la Turquie

Le HCR a exprimé à plusieurs reprises au gouvernement grec ses préoccupations sur ce sujet et appelle à une enquête urgente sur des incidents rapportés par des médias, dont de nombreux ont été confirmés par des ONG et des témoignages de migrants repoussés , souligne un communiqué de l'agence.

Des allégations dans ce sens se sont multipliées en mars en indiquant que des groupes de personnes arrivés sur le territoire grec ont été contraints de quitter la pays après de brèves procédures , poursuit ce texte.

L'Union européenne (UE) a dans la foulée réagi à cet appel, lancé la veille dans ce sens également par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Notre position sur ces allégations est bien connue. Je ne peux que répéter notre position, nous nous attendons à ce que les autorités grecques fassent la pleine lumière sur ces questions, mènent une enquête et prennent les mesures nécessaires , a indiqué un porte-parole de la Commission, Adalbert Jahnz, à Bruxelles.

Le HCR a souligné que la Grèce a le droit de protéger ses frontières de l'immigration illégale, mais en respectant parallèlement la législation internationale sur les droits de l'homme et la protection des réfugiés .

L'agence onusienne a ajouté que le nombre de refoulements présumés avait augmenté récemment aux frontières maritimes greco-turques, en faisant allusion à des refoulements présumés par des gardes-côtes grecs en mer Égée.

Alors qu' environ 3000 demandeurs d'asile sont arrivés depuis mars par voie terrestre ou maritime en Grèce, une baisse importante par rapport aux mois ou années précédents, le nombre de refoulements, surtout en mer, a augmenté , estime le HCR.

Des appels répétés

Le ministre grec des Migrations, Notis Mitarachi. Photo : Associated Press / Petros Giannakouris

De nombreuses ONG de défense des droits de réfugiés ont à plusieurs reprises ces derniers mois appelé les autorités grecques à enquêter sur ce sujet après des témoignages de demandeurs d'asile repoussés illégalement par les autorités grecques vers la Turquie.

Jeudi, l'OIM a indiqué avoir reçu des rapports concernant l'arrestation arbitraire de migrants en Grèce, qui ont été repoussés vers la Turquie, ainsi que des incidents de violence perpétrés contre des migrants par certains membres du personnel de gardes-frontières .

Des médias grecs ont publié lundi une vidéo provenant d'un drone de la police portuaire turque montrant les gardes-côtes grecs en train d'enlever le moteur d'une embarcation avec à bord des réfugiés en mer Égée avant d'abandonner ce bateau au large entre l'île grecque de Lesbos et les côtes turques .

Le gouvernement conservateur grec, au pouvoir depuis un an, a particulièrement durci sa politique à l'égard des demandeurs d'asile et renforcé les patrouilles aux frontières maritimes et terrestres à l'aide de Frontex, l'Agence de protection des frontières européennes.