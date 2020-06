COVID-19 : le statu quo au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La santé publique vient tout juste de publier le plus récent bilan sur son site Internet.

Le nombre de personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean décédées après avoir contracté le virus demeure donc stable à 26.

C'est donc dire qu'aucun autre employé de la Chaîne de travail adapté (CTA) n'a obtenu de résultat positif. Environ une soixantaine d'entre eux ont été testés.

Il n'y a qu'un changement dans les données régionales publiées par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Absentes la veilles, les données sur les employés infectés des travailleurs de la santé sont de retour, mais avec une nouvelle définition. Dorénavant, tous les travailleurs de la santé, qu'ils travaillent pour le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ou non, sont inclus. Initialement, le nombre était de 97. Il est maintenant de 102. Il est aussi spécifié qu'ils n’ont pas nécessairement contracté le virus dans leur milieu de travail.

Aucune personne additionnelle n'est rétablie. Il demeure huit cas actifs parmi les résidents testés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit un patient au CHSLD de la Colline, à Chicoutimi-Nord, et les sept employés de la CTA d'Alma.

Portrait provincial

Au Québec, 181 cas supplémentaires s’ajoutent au bilan, ce qui porte le nombre total à 53 666. La province enregistre 43 décès de plus que la veille, pour un total de 5148.