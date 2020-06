Démissions à la direction du Cégep de Lévis-Lauzon

La directrice des ressources humaines, Anne Carrier, a remis sa démission. Elle quittera officiellement ses fonctions le 25 juin.

Le nom de la gestionnaire apparaît à plusieurs reprises dans le jugement du Tribunal administratif du travail (TAT) qui a condamné le Cégep de Lévis-Lauzon a verser 42 000 $ à un ex-cadre victime de harcèlement psychologique.

Selon nos informations, Anne Carrier était en congé de maladie depuis deux semaines.

Le Tribunal administratif du travail a déclaré que l'ex-cadre du Cégep de Lévis-Lauzon Martin Hénault avait été victime de harcèlement psychologique et de représailles. Photo : Radio-Canada / Alain Rochefort

Le vice-président du conseil d’administration (C. A.) du cégep, Jérôme Caron, a également annoncé qu’il quittait ses fonctions. Il a fait part de sa décision aux instances dirigeantes le 4 juin.

Le Cégep de Lévis-Lauzon n’a pas précisé les raisons pour lesquelles Mme Carrier et M. Caron ont remis leur démission.

Absences pour maladie

Ces départs s’ajoutent aux absences, pour des raisons de santé, des deux plus hautes dirigeantes du cégep : la directrice générale, Isabelle Fortier, et la présidente du C. A., Danielle-Maude Gosselin.

Mme Fortier, qui a été durement critiquée par la juge administrative Myriam Bédard pour ses agissements dans le dossier de plainte pour harcèlement psychologique, est en congé de maladie depuis le 28 mai.

Le directeur des études, Guy Patterson, la remplace durant son absence.

La directrice générale Isabelle Fortier est en congé de maladie. Photo : Radio-Canada

De son côté, Danielle-Maude Gosselin a été conduite d’urgence à l’hôpital, mardi après-midi, après avoir été victime d’un malaise.

La direction du cégep a indiqué à Radio-Canada qu’elle était sortie de l’hôpital, sans donner de détail sur son état de santé, et ce, pour des raisons de confidentialité.

L’absence de la présidente du C. A. et le départ du vice-président ont d'ailleurs forcé l’annulation de la réunion des administrateurs qui devait avoir lieu mardi soir. Le Cégep de Lévis-Lauzon précise qu’ il n’y a pas de séance du conseil prévue à court terme .

Le C. A. critiqué

La séance de mardi était particulièrement attendue en raison du jugement du TAT et des décisions adoptées par le C. A. pour y donner suite.

Les syndicats représentant les professeurs, le personnel de soutien et les professionnels avaient fait front commun pour dénoncer le manque d’empressement du conseil d’administration à s’attaquer au problème de harcèlement et à sanctionner les dirigeantes visées par la décision du TAT.

La situation au Cégep de Lévis-Lauzon préoccupe le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La CSNConfédération des syndicats nationaux , à laquelle sont affiliés le syndicat des professeurs et celui du personnel de soutien, avait d’ailleurs interpellé le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, afin qu’il intervienne.

Le ministre refusait de commenter le dossier jusqu’ici. À la suite des développements des derniers jours, son attaché de presse, Francis Bouchard, a indiqué que M. Roberge était préoccupé et suivait le dossier avec attention .