Évelyne Beaudin veut interdire les constructions en milieux humides

Le plan des milieux hydriques de la Ville de Sherbrooke est prévu pour 2022. D’ici là, la politicienne craint que les promoteurs se lancent dans une course aux permis.

On veut éviter une course à la construction d’ici à ce que les normes plus strictes soient mises en place. On devrait agir dès maintenant pour éviter qu’on ait un ou deux ans, peut-être, de destruction de milieux humides , estime Évelyne Beaudin.

Je pense que le message est très clair de la population : les gens veulent qu’on cesse les constructions qui sont dommageables pour l’environnement. Évelyne Beaudin, cheffe de Sherbrooke Citoyen

Selon la conseillère, il serait possible d'interdire la construction dans les milieux humides en modifiant le schéma d'aménagement de la Ville, ou encore en modifiant tout simplement le règlement de zonage.

Quand on a un règlement plus sévère, après ça on peut assouplir selon le projet. C’est plus facile dans ce sens-là que dans l’autre sens […] je suggère d’interdire tout simplement les remblais ou les constructions en milieux humides , conseille-t-elle.

Évelyne Beaudin estime que de telles mesures adoptées par la Ville auraient empêché le projet immobilier sur le chemin Rhéaume.

On doit s’habituer au fait que le développement ne pourra plus de faire au détriment des milieux humides , ajoute-t-elle.

Evelyne Beaudin souhaite que la proposition soit discutée mercredi prochain, lors de la séance d'information virtuelle du Plan nature de la Ville.