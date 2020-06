SABSA offrira le premier service de consommation supervisée de Québec

La clinique du quartier Saint-Roch, qui travaille déjà en prévention des surdoses et des infections, a vu son projet retenu par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale au terme d'un appel d'offres lancé ce printemps.

Au cours des prochaines semaines, on mettra tout en branle afin d’amorcer les travaux avec l’organisme et les autres partenaires pour construire le projet et offrir rapidement les services , affirme Vincent Lamontagne, directeur adjoint des communications au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Un site de consommation supervisée permet aux utilisateurs de drogues par injection de consommer sous supervision et dans un environnement stérilisé. Du personnel est également présent afin de réagir rapidement en cas de surdoses, notamment aux opioïdes comme le fentanyl.

Lors du lancement de l'appel de projets, à la fin mars, l'objectif était toujours d'offrir les services dès la fin de 2020. L'intention est d'ouvrir d'abord dans une unité temporaire. Le CIUSSS visait éventuellement de construire un bâtiment à l'angle des rues Saint-Ansleme et Prince-Édouard sur un terrain qui lui sert de stationnement.

SABSA détient depuis quelques temps une unité mobile pour lutter contre les surdoses. Des sites mobiles existent dans d'autres villes au pays, dont Montréal.

L'unité mobile de la coopérative de solidarité SABSA. Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

Fin d'une saga

Cette entente marque la fin d'une longue saga, un site de consommation supervisée étant dans les cartons depuis une décennie à Québec.

Après des années de démarchage, l'organisme Point de Repères était parvenu à s'impliquer comme partenaire avec le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux pour la mise sur pied du site de consommation supervisée.

Le maire de Québec et la police de Québec ont été sensibilisés et ont chacun donné leur aval en cours de route. Le choix d'un premier site avait même été annoncé au printemps 2018.

La grogne populaire et des questions de logistique ont finalement poussé les deux partenaires à regarder ailleurs. Dans la foulée, un choc des cultures organisationnelles a fini par compromettre le partenariat.

Le maître d'œuvre étant le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux et le terrain convoité étant sa propriété, Point de Repères craint que les UDI ne fréquentent pas le bâtiment s'il est trop institutionnel.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a malgré tout décidé de faire cavalier seul et de lancer un appel de projets, plaidant la volonté d'offrir le service le plus rapidement possible. Point de Repères avait alors réagi en demandant aux organismes de la région de Québec de faire preuve de solidarité et de ne pas présenter d'offres.