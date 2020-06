Val-d’Or consulte sa population sur l’avenir du réseau cyclable

Une consultation en ligne est en cours jusqu’au 28 juin. La firme Trame Architecture Paysage utilisera les données recueillies pour la réalisation d’une étude visant à tracer le portrait actuel et des à formuler des recommandations pour le développement du réseau pour les 10 prochaines années.

On a inauguré notre réseau en 2007 et, 13 ans plus tard, on se questionne à savoir s’il répond aux besoins de la population, affirme Ian Bélanger, directeur du Service sports et plein air de Val-d’Or. Ça va nous permettre de mieux prévoir les futurs aménagements.

Avec de plus en plus en plus de citoyens qui utilisent le vélo comme moyen de transport à part entière, Val-d’Or s’attend à avoir des recommandations du public pour rendre l’expérience plus sécuritaire.

Oui, on veut savoir si les gens se sentent en sécurité sur nos voies cyclables. On sait aussi qu’il y a des liens qui sont manquants, et on s’attend à avoir des commentaires en ce sens, sur les secteurs qui devraient être reliés , ajoute M. Bélanger.

Val-d’Or compte 55 km de voies cyclables de différents types, tels que bandes cyclables, chaussées partagées, pistes cyclables et sentiers récréatifs.

Les citoyens qui désirent partager leur opinion peuvent le faire à partir du site web de la Ville de Val-d’Or.