Retrouvailles émouvantes dans les foyers pour aînés après trois mois d’isolement

Après trois mois d’isolement, des familles de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent enfin visiter et prendre dans leurs bras les membres de leur famille qui résident dans des foyers de soins de longue durée et dans les maisons de retraite.

Ann Coady peine à trouver ses mots et retient ses larmes lorsqu’on lui demande comment s’est déroulée la première rencontre avec sa fille qu’elle n’avait pu prendre dans ses bras depuis des mois. Posez-moi une autre question , nous demande la dame de 74 ans.

En déménageant à la résidence Alderwood quelques semaines avant le début de la pandémie, jamais Ann Coady n’aurait imaginé qu’elle se retrouverait coupée de sa famille pour une si longue période. Mais d’un autre côté, elle s’est sentie bien entourée avec les 46 autres occupants de cette résidence.

J’ai vécu 18 ans toute seule après le décès de mon époux, j’étais habituée de vivre isolée, mais dans cette maison de retraite, je n’étais pas seule , ajoute-t-elle.

Ce n’est que depuis le 10 juin que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador permet à un membre par famille de visiter un proche qui réside dans une maison de retraite ou dans un foyer de soins de longue durée.

C’est la lumière au bout du tunnel après trois mois d’isolement.

Juanita Cutler, la fille d’Ann Coady, est celle qui a été désignée par sa famille pour avoir le droit d’entrer la voir. C’était difficile, mais elle a un iphone, on se plaçait devant la fenêtre pour lui parler chaque jour , souligne-t-elle. Bien qu’il faudra encore attendre avant que toute la famille puisse visiter sa mère, elle se réjouit des mesures en place. Je nous considère chanceux de simplement pouvoir la visiter , souligne-t-elle.

La résidence Alderwood a fait des pieds et des mains pour contacter rapidement toutes les familles et organiser des rendez-vous aux demi-heures avec les membres désignés de chaque famille. Une robe d’isolement a même été prévue pour que les visiteurs puissent prendre leur proche dans leurs bras.

Elaine King qui est venue rendre visite à sa mère de 90 ans frétille d’impatience. À la vue de la robe d’isolement, sa voix chavire : je vais pouvoir la prendre dans mes bras?!

Elaine King et sa mère, Betty King. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les trois derniers mois n’ont pas été faciles, la mère d’Elaine s’est retrouvée à l’hôpital après une fracture à la hanche. C’était horrible, ma mère était malade et je ne pouvais pas la voir. Elle était seule, c’était horrible , explique-t-elle.

Un effort commun

À la mi-mars, les 47 résidents de la maison de retraite Alderwood se sont retrouvés confinés. Rapidement, la directrice des loisirs de la résidence, Renee Houlihan, s’est donné comme mission d’effacer des esprits tout sentiment d’anxiété et de peur.

On s’est mis à préparer des performances et des chansons. On voulait faire sourire les enfants et les membres de la famille , explique-t-elle. Chacune des performances était partagée sur la page Facebook de la résidence. Ces projets leur ont donné un objectif, ça leur a permis de dire à leurs enfants qu’ils allaient bien et ça permettait à leur famille de les voir

Renee Houlihan a aussi été émue par tout le soutien de la communauté de Witless Bay et des environs. De nombreux artistes sont venus à la porte de la résidence pour chanter des chansons, d’autres citoyens sont venus laisser des caisses de vin et proposer différentes activités. Nous sommes une petite maison de retraite, mais nous sommes bien ancrés dans la communauté. Tous les résidents ont des amis et de la famille dans cette région, les gens de la communauté les connaissent personnellement , souligne-t-elle.

Renee Houlihan est la directrice des loisirs à la maison de retraite Alderwood à Witless Bay Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Renee Houlihan ne cache pas sa fierté envers les résidents d’être passé à travers les épreuves des derniers mois. Ils font partie d’une génération stoïque et généreuse. Ils sont très pragmatiques, lorsque les choses deviennent difficiles, ils continuent et ne s’arrêtent pas .

Juanita Cutler enfile une robe d'isolement avant d'entrer dans la résidence pour voir sa mère. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Comme dans toutes les résidences, un protocole strict a été mis en place. Les visiteurs doivent remplir un formulaire pour attester leur état de santé et du matériel de protection personnel leur est fourni avant d’entrer dans la résidence. Ils sont par la suite dirigés vers une salle privée avec le résident. La résidence Alderwood espère que d’ici dimanche chacun des résidents aura pu recevoir la visite d’un proche au moins une fois.