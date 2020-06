La mort de George Floyd déterre un sentiment d’injustice à Unamen Shipu

Dix-huit ans après la mort du jeune Terry Lalo à la suite d’une intervention policière à Sept-Îles, sa famille a l’impression que justice n’a toujours pas été faite.

En 2002, l'adolescent de 16 ans a perdu la vie après avoir été heurté par une voiture de police conduite par l’agent Richard Turgeon de la Sûreté du Québec lors d’une poursuite. Terry Lalo s’était enfui alors qu’il était soupçonné d’avoir volé des bières dans un dépanneur.

Un événement tragique qui teinte encore aujourd’hui la perception que les Innus de la Côte-Nord entretiennent envers le système policier.

Les récents événements ont réanimé le sentiment de rejet que ma nation peut ressentir , indique le chef de la communauté innue d’Unamen Shipu, Bryan Mark.

Lors de la manifestation contre le racisme et la brutalité policière dimanche dernier, aux États-Unis, on pouvait lire le nom de Terry Lalo sur des affiches.

Dans la foulée des protestations planétaires après la mort de George Floyd, 150 personnes sont descendues dans les rues de Sept-Îles le 7 juin pour dénoncer le racisme et la brutalité policière. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

En regardant la vidéo de l'arrestation qui a mené à la mort de George Floyd, la mère de Terry Lalo s’est remémoré la mort de son fils. Ils ont été tués à cause du racisme systématique (sic) des policiers blancs , affirme Anita Lalo, la mère biologique de Terry Lalo dans un échange de courriels.

Alexis Lalo, le frère adoptif de Terry Lalo, affirme que les images de George Floyd à bout de souffle sous le genou d’un policier blanc ravivent la blessure de la mort de son frère.

On a tout fait pour que justice soit faite, sauf que nous autres, ça nous a détruit notre famille. C’est encore très présent. Ce qu’on a eu avec le dernier événement impliquant la police, c’est tout des souvenirs qui sont revenus , raconte Alexis Lalo.

De gauche à droite : Alexis Lalo, sa sœur Huguette, et Ambroise Lalo, le père adoptif de Terry Lalo Photo : Gracieuseté de la famille Lalo

Demander justice

En 2003, le rapport d’enquête du coroner mentionne que l'accident qui a coûté la vie à Terry Lalo aurait pu être évité. Le manque de jugement du policier m'apparaît grave en raison de la fonction qu'il occupe dans la société , stipule le rapport. Le Comité de déontologie policière en arrive aux mêmes conclusions dans son rapport paru en 2005.

En 2006, la famille Lalo s’est tournée vers la Cour supérieure pour contester, entre autres, la suspension de 60 jours imposée au policier et exiger sa destitution. Une requête qui a été rejetée.

En 2017, la famille entamait des démarches pour réclamer une enquête indépendante. L’état de santé de la personne responsable de ce dossier dans la famille l’a cependant contrainte à mettre le projet en veilleuse.

Les Lalo estiment à plus de 100 000 $ les frais encourus à ce jour dans ces démarches judiciaires.

Terry Lalo avait 16 ans le soir de l'accident mortel. Photo : Gracieuseté de la famille Lalo

Des démarches qui étaient nécessaires pour mettre en lumière les événements, selon Alexis Lalo.

On n’a jamais eu la vraie version des policiers. Ils ont dit : "c’est un accident d’une auto-patrouille". Ils ne nous ont jamais tout expliqué. On a dû faire nous-mêmes la lumière sur les événements , soutient M. Lalo.

Des propos entendus plusieurs fois lors de l’enquête du coroner. Dans son rapport, la coroner Catherine Rudel-Tessier stipule que plusieurs membres de la famille de Terry et de la communauté innue ont, à l'audience, souligné leurs difficultés de communication avec les policiers de Sept-Îles. Ils suggèrent qu'un policier autochtone soit immédiatement mis à contribution lorsqu'un événement grave implique un Innu.

À ce jour, la famille Lalo estime que justice n’a pas été faite dans la mort de leur plus jeune frère. Un sentiment partagé par les autorités de la nation innue. Tous les efforts de la famille pour obtenir justice ont été vains , indique un mémoire déposé à la commission Viens par l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador en 2018.

Si ça avait été un Québécois normal, le dossier aurait peut-être été pris plus au sérieux Alexis Lalo, frère adoptif de Terry Lalo

Terry est un cas parmi d’autres , dit Viviane Michel

Aujourd’hui présidente de l’organisation Femmes autochtones du Québec (FAQ), Viviane Michel, se souvient de Terry Lalo comme d’un excellent joueur de hockey. Il revenait d’ailleurs d’un tournoi lors de la nuit qui a été sa dernière. La mort de Terry est malheureusement un événement parmi tant d’autres qui n’a pas été saisi d’une attention suffisante, pense la présidente de FAQFemmes autochtones du Québec .

Terry Lalo, c’est un cas parmi d’autres. C’est bien triste que ça se passe ainsi. Le racisme, quand il y a des cas, des signalements de disparition, ils ne sont même par pris au sérieux! Ce n’est pas du racisme systémique ça? Je m’excuse, mais quand il y a des dossiers qui sont mis de côté parce que tu es une femme autochtone, est-ce que c’est du racisme systémique? , déplore Viviane Michel.

Le drame de George Floyd est lui aussi un cas parmi tant d’autres pense la présidente de FAQFemmes autochtones du Québec , mais cette fois-ci, les images crève-cœurs ne permettent plus de cacher l'inaction derrière l’ignorance.

Quand tu vois justement un meurtre qui se fait directement, Oh my God! Est-ce que ça prend des vidéos en live comme ça pour faire bouger les choses? Quand ça existe déjà bien avant ça! Viviane Michel, présidente de FAQ FAQ

Si on prend l'exemple de 2015, quand les femmes ont dénoncé la brutalité policière, elles ont été salies publiquement. Sur 37 dossiers, 2 seulement ont été retenus. Comment les femmes se sont-elles senties? Elles se sont senties pas crues. Comme si on avait juste déballé leurs histoires et que c’était sans importance , raconte Mme Michel en faisant référence aux événements survenus à Val-d’Or et qui ont déclenché la Commission Viens sur la relation entre les autochtones et certains services publics.

Aujourd'hui, demander aux Autochtones de faire confiance au système judiciaire et à la police est un vrai défi, explique Viviane Michel.

Bâtir un lien de confiance

Le chef d’Unamen Shipu, Bryan Mark, constate lui aussi que la confiance envers le corps policier est un enjeu dans sa communauté.

En 2013, l’arrestation musclée captée par vidéo de Norbert Mestenapeo avait également suscité l’indignation à Unamen Shipu.

Depuis, le cas de Norbert Mestenapo, le chef Mark observe cependant des efforts déployés par la Sûreté du Québec. C’est toujours les mêmes agents qui reviennent ici [désormais], ça a créé comme un lien de confiance , indique-t-il, puisque le roulement de personnel policier à Unamen Shipu était avant très important. Le problème est tout de même loin d’être réglé à son avis.

Selon lui, la solution réside dans la création d’un corps de police local. Un souhait évoqué lors de la Commission Viens en 2018. On n’a eu aucune avancée de ce côté-là depuis , précise le chef.

L’aréna du village d’Unamen Shipu porte aujourd’hui le nom de Terry Lalo à la mémoire de l'adolescent mort en 2002.