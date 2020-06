Il y aura une rentrée scolaire à l'automne au Nouveau-Brunswick

En conférence de presse, vendredi, le ministre a donné un aperçu des changements qui se préparent pour que la prochaine rentrée scolaire ait lieu en sécurité pour les élèves et le personnel.

Les autorités scolaires préparent de nouvelles normes et procédures en collaboration avec les services de santé publique, indique le ministre.

En plus des lignes directrices de base concernant la santé et la sécurité, de nombreuses salles de classe seront organisées en plus petits groupes et il y aura des changements à l’horaire scolaire habituel. Les élèves de la maternelle à la huitième année seront regroupés par classe. Ces groupes seront physiquement éloignés tout au long de la journée scolaire, et les temps de transition, comme l’arrivée à l’école, les pauses et les dîners, seront échelonnés , annonce Dominic Cardy.

Tout élève, enseignant ou autre employé qui ne se sent pas bien devra rester à la maison jusqu’à son rétablissement, poursuit le ministre. S'il présente tout symptôme associé à la COVID-19 tel que décrit par la santé publique, il devra appeler le service Télé-Soins au 811 et suivre ses recommandations avant de retourner à l’école.

L’accès du public aux écoles sera limité et les visiteurs devront prendre un rendez-vous avant de s'y rendre, ajoute Dominic Cardy.

Les communications entre les parents et les enseignants devront avoir lieu principalement par téléphone ou par vidéoconférence, explique-t-il. Des rendez-vous pourront tout de même être établis pour des entretiens en personne si cela est nécessaire.

Répartition des groupes d’élèves

On espère établir des groupes d’environ 15 élèves dans le cas des classes de la maternelle à la deuxième année. La cible est la même pour les élèves de la troisième à la cinquième année, mais cela dépendra des ressources disponibles, souligne le ministre en rappelant que la province connaît une pénurie d’enseignants.

Les élèves plus âgés doivent s'attendre pour leur part à respecter en classe un éloignement physique, indique Dominic Cardy.

Les élèves de la sixième à la huitième année devront aller en classe chaque jour et garder leurs distances des autres groupes.

Les élèves de la neuvième à la douzième année iront en classe au moins un jour sur deux. Il s’agit de réduire leur nombre en classe pour respecter un éloignement physique minimal d’un mètre. Ils devront poursuivre l'apprentissage à domicile les jours où ils n’iront pas en classe.

Hors des salles de classe, dans les zones communes, on demandera aux élèves de respecter un éloignement physique de deux mètres. Les horaires seront conçus afin de limiter les engorgements. Les élèves devront rester dans leurs groupes respectifs durant les récréations, le dîner et les autres déplacements.