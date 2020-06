Bientôt une maison de soins palliatifs dans la Baie-des-Chaleurs?

L’Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer (OGPAC) invite la population des MRC Avignon et de Bonaventure à répondre à un questionnaire en ligne, dans le but de cerner les besoins en matière de soins de fin de vie.

La directrice intérimaire de l' OGPACOGPAC , Anie Cayouette, explique que son organisme réfléchit depuis une dizaine d’années sur la possibilité d’avoir une maison de soins palliatifs en Gaspésie.

La plupart des gens qui finissent leur vie dans un endroit de soins palliatifs ont un cancer, explique Mme Cayouette. Ça rejoint beaucoup nos membres.

La directrice intérimaire de l'OGPAC, Anie Cayouette, rapporte que des personnes atteintes de cancer ont déjà été contraintes de mourir à l'hôpital même s'il ne s'agissait pas de leurs dernières volontés. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Depuis un an, des représentants de l’ OGPACOGPAC se sont alliés à des citoyens pour former un comité de suivi et entamer une réflexion sérieuse.

L’omnipraticien Simon Prévost fait partie de ce groupe. Ce docteur, qui consacre une bonne partie de sa pratique aux patients en fin de vie, espère la création d’un carrefour où tous les intervenants aptes à accompagner les malades pourraient travailler de concert.

Bonifier les soins palliatifs dans notre milieu serait fort intéressant. Offrir les soins palliatifs de façon différente, je pense que ça aurait sa place en ce moment. Dr Simon Prévost

Dr Simon Prévost espère que les démarches en cours permettront de bonifier les soins palliatifs offerts aux patients. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

D'autres avenues à explorer

Bien que le comité caresse le rêve de voir naître une maison de soins palliatifs, d’autres options pourraient également être envisagées selon les résultats du questionnaire.

Avec le questionnaire, explique Anie Cayouette, on veut voir si c’est vraiment une maison de soins palliatifs qu’il faut ou si c’est autre chose.

La bonification des services de soins palliatifs à domicile est une piste qui ressort beaucoup dans les recherches et les discussions depuis le début du projet, explique la chargée de recherche au Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable (CIRADD), Sarah Jane Parent. Ça semble être une avenue intéressante à explorer.

Le CIRADD Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable collabore aux travaux du comité en place et à la collecte de données. En plus de créer le questionnaire virtuel, le Centre a déjà rencontré une vingtaine de professionnels de la santé et de représentants d'organismes communautaires de la Baie-des-Chaleurs pour connaître leur vision des soins palliatifs.

Selon Sarah Jane Parent, ces personnes ont fait valoir l’importance d’une meilleure communication entre les acteurs liés aux soins palliatifs, notamment entre le réseau de la santé et les organismes communautaires, les besoins de formation dans ce domaine pour les professionnels et les bénévoles ainsi que le manque de lits dédiés aux soins palliatifs.

Les trois CHLSDCHLSD de la Baie-des-Chaleurs (Matapédia, Maria et New Carlisle) disposent chacun d’un lit destiné exclusivement aux soins palliatifs. Deux lits de l’hôpital de Maria sont aussi réservés aux patients en fin de vie, mais de façon non exclusive.

La Gaspésie ne dispose d’aucune maison de soins palliatifs depuis la fermeture de la maison Le Radeau de Pabos Mills en septembre 2012.