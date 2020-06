De Campbellton à Moncton, un parcours du combattant pour une patiente

Collette Pitre souffrait d’un blocage d’une artère dans une jambe et a elle avait besoin d’une intervention chirurgicale qui devait rétablir la circulation sanguine.

On lui avait dit à l’Hôpital régional de Campbellton qu’elle devait être transportée à Moncton le lendemain pour subir l’intervention dès son arrivée, a affirmé Mme Pitre jeudi matin, lors d'une entrevue accordée de sa chambre à l’Hôpital de Moncton.

À son arrivée à Moncton, explique Mme Pitre, elle avait dû attendre environ une heure dans le garage des ambulances pour qu’une chambre soit prête pour elle. Elle a ensuite été admise à l’hôpital, mais la chirurgie n’a pas eu lieu le lendemain comme prévu. En attendant, elle devait rester isolée dans sa chambre.

Si elle voulait de l’eau ou une collation, elle devait le demander au personnel médical. Lorsque des membres du personnel entraient dans sa chambre, ils portaient des vêtements de protection, des gants et un masque, a-t-elle précisé.

Les larmes lui venaient aux yeux quand elle décrivait ses sentiments durant cette période d’attente dans l’incertitude.

Je me sens comme si j’avais fait quelque chose de mal. J’ai été transportée d’urgence pour avoir cette chirurgie. Je ne suis pas à l’aise. Je me sens comme si on ne voulait pas de moi ici. Il n’y a aucune raison d’être traitée ainsi. Personne ne me réconforte, personne n’a d’empathie.

Collette Pitre, patiente à l'Hôpital de Moncton