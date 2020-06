Sentiments partagés face à l'assouplissement de certaines restrictions de voyage

La phase 3 du plan provincial sur la reprise des services, qui doit entrer en vigueur le 21 juin, prévoit que les voyageurs en provenance de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du nord-ouest de l’Ontario et des territoires n’auront pas à s’isoler à leur arrivée au Manitoba. La mesure est cependant toujours à l'étude par le gouvernement.

Certaines des personnes interrogées au marché de la Fourche, à Winnipeg, jugent ce possible relâchement des mesures sanitaires risqué, particulièrement au moment où la population manitobaine commence à retrouver un semblant de vie normale.

C’est quand même inquiétant , affirme par exemple Konrad Wazny. Comme on peut le voir ici, nous avons repris nos activités habituelles, quotidiennes.

Son amie Madison Stratton croit qu’ il y a des personnes vulnérables qui pourraient encore souffrir de ce qui se passe à l’extérieur du Manitoba . C’est très important de protéger notre population autant que possible , enchaîne-t-elle, en ajoutant que cela pourrait nous ramener quelques pas en arrière.

Profitant d'une soirée au marché de La Fourche, rouvert récemment à Winnipeg, Madison Stratton et Konrad Wazny s'inquiètent de l'assouplissement éventuel des restrictions de voyage. Photo : CBC / Marina von Stackelberg

Les chiffres sont encourageants [à Winnipeg]. Nous ne voulons pas qu’ils augmentent , dit de son côté Obeda Abdulahad.

Onkar Singh est du même avis : Ce serait mieux d’attendre encore un peu.

Quant à Zach Meikle, il reconnaît qu’il serait agréable de profiter de son terrain dans le nord-ouest de l’Ontario, mais pas au risque de la sécurité publique .

Une bouffée d’air pour l’industrie touristique

Tout juste à côté du marché, le directeur de l’hôtel The Inn At The Forks, Joel Waterman, affirme que l’assouplissement des règles d’isolement obligatoire serait fantastique .

Les activités de l’établissement, qui est à peu près vide, ont chuté de 90 % depuis le début de la pandémie. Selon Joel Waterman, le plus grand obstacle aux affaires est l’obligation de s’isoler pour toute personne qui arrive au Manitoba.

Nous dépendons beaucoup de la circulation automobile , explique-t-il. Ouvrir les frontières interprovinciales et accueillir nos voisins de l’ouest et de l’est sera très important cet été. ,

Joel Waterman pense que ses affaires pourraient tripler si les mesures d’isolement obligatoire sont assouplies. Il espère que cela lui permettrait de rappeler au travail un grand nombre d’employés mis à pied ce printemps.

Un point de contrôle à la frontière du Manitoba et de la Saskatchewan. Photo : Fournie par Alexandra Raml

L’aéroport de Winnipeg pourrait lui aussi se remplir graduellement de nouveau. Avant la pandémie, l'aéroport international Richardson accueillait environ 12 000 personnes quotidiennement. Maintenant, ce nombre est à peine de 300.

Nous ne nous attendons pas à une forte augmentation dès le départ, mais nous verrons d’abord les vols intérieurs augmenter tranquillement , souligne le porte-parole de l’Administration aéroportuaire de Winnipeg, Tyler MacAfee.

L’industrie du tourisme a aussi fait des pressions pour un relâchement des restrictions de voyage.

Il serait logique de les assouplir pour les régions ayant peu de cas de COVID-19, selon le président-directeur général de la Chambre de commerce du Manitoba, Chuck Davidson.

Avec les informations de Marina von Stackelberg et de Bartley Kives