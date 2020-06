Minuit moins une pour atteindre la cible de protéger 10 % du Saint-Laurent en 2020

Alors que Québec s'était donné l'objectif de protéger 10 % de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent d'ici la fin de 2020, seulement 1,9 % est actuellement protégé.

Or, la création d'aires marines protégées est essentielle pour le maintien de la faune et de la flore, mais aussi du garde-manger des mammifères marins et des humains, rappelle la chef des projets scientifiques à la Fondation David-Suzuki, Louise Héneault-Éthier.

Concrètement, l'exploitation pétrolière, tout comme les pêches qui ne sont pas écologiques, est interdite dans ces zones protégées.

On va éviter les activités où il va y avoir, par exemple, du chalutage de fond qui va racler les fonds marins et endommager la viabilité des écosystèmes et leur capacité à se renouveler, mais on peut permettre d'autres types de pêche en eaux libres qui vont permettre de prélever des stocks de poissons sans endommager le milieu marin ou sa capacité à se régénérer , explique Mme Héneault-Éthier.

Ça prend des décennies créer des aires marines protégées. Il faut consulter les populations locales, s'assurer que ça s'arrime bien dans le plan de développement des communautés côtières, leur viabilité économique, le maintien des cultures, des usages de loisir. Louise Héneault-Éthier, chef des projets scientifiques à la Fondation David-Suzuki

Les territoires ainsi protégés au Québec sont le Parc marin du Saguenay-Lac-Saint-Jean et, depuis 2018, le Banc-des-Américains, un territoire de 1000 kilomètres carrés, situé au large de la pointe est de la Gaspésie.

Une zone de protection du béluga serait à l'étude, ainsi que pour l'île d'Anticosti et les Îles-de-la-Madeleine, mais le temps presse pour atteindre la cible de 10 %.

J'ai d'ailleurs posé la question au ministre de l'Environnement la semaine dernière, à savoir s'il a toujours l'intention d'atteindre ces objectifs-là, et il dit oui, mais ça ne se fera pas comme ça, il y aura des consultations , indique la directrice générale du Conseil de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, Luce Balthazar.

Des aires protégées peuvent permettre de protéger des espèces en voie de disparition, comme le béluga (archives). Photo : Courtoisie : Alexandre Shields

Le temps presse également pour atteindre l'objectif mondial de 30 % d'aires marines protégées d'ici 2030.

Par courriel, le cabinet du ministre québécois de l'Environnement, Benoit Charette, explique que le gouvernement met les bouchées doubles pour atteindre ses objectifs d'aires marines protégées et qu'il évalue actuellement différents projets avec le fédéral dans le cadre de l’Entente de collaboration Canada-Québec pour l’établissement d’un réseau d’aires marines protégées au Québec et dans l’estuaire du golfe du Saint-Laurent.

Avec les informations de Martin Toulgoat