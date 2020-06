Près de 400 étudiants inscrits à la formation de préposés aux bénéficiaires en Estrie

Le programme de formation de 375 heures a été mis sur pied pour pourvoir quelque 10 000 postes de préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD.

Les centres de formation de la région n’ont eu que quelques semaines pour se préparer à accueillir les étudiants.

On a l’habitude de répondre et de former de la main-d’œuvre qualifiée pour les demandes du marché du travail. Ce qui est particulier dans cette demande-ci, c’est le volume de clientèle à former et les courts délais qu’on a eus pour être en mesure de répondre à cette demande, donc oui on va être prêt , a indiqué la directrice du Centre de formation professionnelle 24-Juin, Julie Caron.

La commande est colossale, c’est un tour de force qui nous est demandé. Julie Caron, directrice du Centre de formation professionnelle 24-Juin

Plus de 1300 personnes dans la région ont déposé leur candidature pour participer à la formation.

80 % des dossiers ont été vérifiés, sont complets et ont été transmis aux partenaires de la santé qui eux ont le volet de sélection de la clientèle à faire, a révélé Julie Caron. L’autre 20 % a aussi été vérifié et transmis, mais est conditionnel à certaines pièces qui doivent être ajoutées au dossier pour s’assurer que les conditions soient respectées.

Autre défi de taille, recruter une vingtaine de professeurs pour offrir la formation dès le 15 juin.

Quand on parle de 18 cohortes c’est au moins 25 ressources qui seront nécessaires en Estrie, a ajouté la directrice […] les équipes sont à pied d’œuvre à travailler tout ça. Une grande majorité des gens qui sont réguliers dans nos programmes d’études se sont portés volontaires pour répondre à cette demande du ministère, on a une belle collaboration de notre personnel enseignant , a mentionné Mme Caron.

En Estrie, le programme de trois mois sera offert dans une vingtaine d’endroits différents, dont notamment à Coaticook, Magog et Lac-Mégantic.