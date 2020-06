Les élèves de Uashat mak Mani-utenam commenceront l’année scolaire plus tôt

La communauté avait décidé de garder ses écoles fermées au moins jusqu’à la prochaine rentrée scolaire puisqu’elle considérait que sa population était plus susceptible d’avoir des complications en cas d’infection à la COVID-19.

La directrice du secteur de l’éducation pour le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam, Vicky Lelièvre, souligne en entrevue à l’émission Boréale 138 que le personnel enseignant a poursuivi ses activités à distance durant les dernières semaines. Ça demande beaucoup de logistique, mais l’implication du personnel enseignant a été vraiment importante , commente-t-elle.

Vicky Lelièvre, directrice de l'éducation à ITUM et Joé Juneau, entraîneur de hockey, en studio à Radio-Canada Côte-Nord (archives) Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

On a confectionné un site web où on a intégré des activités éducatives. Les enseignants l’ont alimenté et ont fait des suivis hebdomadaires auprès des enfants et des parents.

Bien que les familles n'ont souvent qu'un seul ordinateur à la maison, la directrice indique que certaines familles ont même eu accès à des formations à distance. Des trousses pédagogiques ont également été distribuées pour assurer un meilleur suivi.

Rentrée scolaire devancée

Par ailleurs, la directrice du volet de l’éducation annonce que les écoles de la communauté reprendront les activités scolaires le 3 août, soit trois semaines avant la rentrée scolaire habituelle. On va faire trois semaines de consolidation des apprentissages avec les élèves , révèle-t-elle. Vicky Lelièvre ajoute tout de même qu’ils prolongeront d’une semaine le congé en octobre, qui concorde avec la fête des oiseaux migrateurs. On veut donner une pause aux enseignants et aux enfants .

Une école de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam (archives) Photo : Radio-Canada

Selon un sondage mené par le conseil de bande, la vaste majorité des parents voient le retour en classe anticipé en août d’un bon œil, rapporte Mme Lelièvre. La directrice assure que le calendrier régulier reprendra son cours par la suite.

Persévérance scolaire

Le décrochage scolaire demeure cependant une grande préoccupation pour le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam, selon sa directrice du secteur de l’éducation. On a de la compétition avec les jeux électroniques comme les PS4, les tablettes , dit-elle. [P endant la pandémie], les enseignants recommandaient aux jeunes d’aller voir notre site web en leur disant : “on a fait une capsule, on a créé un groupe Facebook.” Ça les insistait à s’investir davantage.

C’est justement pour ça qu’on organisme la rentrée scolaire pour le mois d’août , justifie Mme Lelièvre. Elle estime que les trois semaines supplémentaires en août donneront un coup de main aux enseignants afin de rattraper l’apprentissage dans les différentes matières qu’ils n’auront pas eu le temps de consolider avec les jeunes.