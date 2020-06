Des artistes acadiens laissés à eux-mêmes face aux défis de la pandémie

Le confinement est bien mal tombé pour l’artiste acadienne de Pointe-Alexandre. Elle venait de lancer un nouvel album et elle s’apprêtait à partir en tournée quand la pandémie a commencé.

Des artistes aimeraient que l'industrie du spectacle soit mieux représentée en Acadie. Photo : Radio-Canada

Pour être informée sur les impacts de la pandémie sur les gens qui vivent de la musique, elle a dû se tourner vers une page Facebook créée par l’agente d’artiste Carol Doucet de Moncton, plutôt que vers son association.

En fait, Mme Le Couteur trouve que l'AAAPNB a mis trop de temps à informer ses membres. L’auteure-compositrice-interprète croit que les artistes ont été laissés à eux-mêmes pour trouver des renseignements pertinents pendant le confinement.

On a une belle association. Mais elle n'était pas là. Elle était un peu comme un petit bateau qui suit le paquebot. L'information arrivait quelques jours après Carol mettons. J'allais m'abreuver là, sur le groupe à Carol. Puis je vais continuer à le faire si Carol continue à le faire , a expliqué Mme Le Couteur.

On allait sur le site de l'AAAPNB puis on ne trouvait pas les informations. Puis je trouvais facilement sur le groupe à Carol sur Facebook. Tout était là. C'était clair net et précis. Je trouve qu'il y a eu un manque là. Sandra Le Couteur, auteure-compositrice-interprète acadienne

Je pense qu'il y a un constat à faire là. Ce n'est pas moi qui va le faire. C'est à eux à le faire là. Peut-être revoir la structure revoir comment ils peuvent être à l'affût. C'est grave ça! Je pensais qu'ils auraient été là la première journée , a martelé Mme LeCouteur.

À écouter : Les extraits d'entrevues avec Sandra Le Couteur et Carmen Gibbs à La matinale

L'association des artistes défend son travail

La directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, a le sentiment du devoir accompli, et ce, malgré les critiques envers son association. Elle explique que l'association a elle aussi dû s'adapter rapidement elle aussi au début du confinement pour continuer à fonctionner.

Carmen Gibbs, directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Mme Gibbs soutient avoir obtenu des précisions du gouvernement fédéral pour que les artistes puissent avoir droit à la Prestation canadienne d’urgence. Il y a eu deux réunions virtuelles pour informer les membres selon la directrice.

Carmen Gibbs voit comme tout le monde les commentaires sur les médias sociaux sur le travail de son groupe et c'est clair qu'elle n'apprécie pas du tout ce qui s'écrit.

Comme directrice générale, je ne peux pas gérer les absents. Ce sont des personnes qui pour se valoriser eux-mêmes vont essayer de démolir. On n’a pas ce luxe durant cette période-ci, on doit tous travailler ensemble. Il n’y a pas de grandes personnes ou de grandes associations. Moi j’ai le sentiment du devoir accompli. Carmen Gibbs, directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick

L'industrie du spectacle oublié en Acadie

L'agente d’artiste Carol Doucet croit qu'il pourrait y avoir une branche de l'AAAPNB pour parler au nom de l'industrie du spectacle. Elle soutient que l’industrie des arts et du spectacle en Acadie n'a pas vraiment de représentation.

Carol Doucet Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

L'AAAPNB, ça représente les artistes professionnels, les artistes surtout, mais tu sais tous les gens qui sont dans les festivals, je trouve qu'il manque peut-être quelque sorte de regroupement qui pourrait plus représenter l'industrie. On n'est pas nécessairement des artistes. On est des gens qui travaillent pour les artistes, mais on n'a pas d'organisation qui nous représente finalement , a indiqué Mme Doucet.

Au lieu de commencer à zéro créer une nouvelle association l'idée ça serait peut-être de se rattacher à quelque chose qui existe déjà , a lancé Mme Doucet.

Carmen Gibbs rappelle de son côté qu’il y a déjà des structures en place, entre autres avec Musique NB.

Un moment donné, les gens nous avaient demandé si on pouvait représenter l'ensemble de l'écosystème. Puis c'est clair que les artistes ont mis sur pied une association pour et par eux. Et ils savent que le jour où est que l'AAAPNB s'ouvrirait aux autres secteurs là dans sa structure démocratique les artistes vont perdre complètement leur parole. Donc ils ne veulent pas. Ils veulent que l'Association soit une association d'artistes , a précisé la directrice générale de l’AAAPNB.

D'après un reportage du journaliste Michel Nogue