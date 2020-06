Les villes du nord repensent les célébrations du 1er juillet

La ville de Timmins tiendra une célébration virtuelle lors de la fête du Canada.

L’unifolié sera hissé et l’hymne national sera chanté, le tout diffusé sur de multiples plateformes en ligne, souligne Tourisme Timmins, qui organise l’événement.

Le maire et les députés provincial et fédéral de la région auront enregistré une vidéo à cette occasion tandis que des artistes locaux se produiront en ligne.

La décision de tenir cet événement virtuellement va assurer qu’il y aura une célébration alors que la distanciation sociale est primordiale, dit Marnie Lapierre, coordonnatrice des festivals et événements pour Tourisme Timmins.

Un concours de costume aura également lieu pour les résidents de Timmins. Les familles participantes pourront également envoyer des photos de leur cour décorée pour l’occasion. Les photos seront jugées et des prix seront envoyés aux gagnants.

Les célébrations du 1er juillet ont déjà eu une bien plus grande ampleur dans la ville au coeur d’or dans le passé. Le festival Stars and Thunder, qui n’a connu que deux éditions, culminait le 1er juillet après 6 jours de concerts extérieurs et de feux d’artifice.

Les feux d’artifice sont eux aussi annulés cette année pour éviter les grands rassemblements extérieurs.

Les feux d'artifices du festival sont lancés à partir des abords de la mine à ciel ouvert Hollinger, près du parc du même nom. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Sault-Sainte-Marie annule les célébrations

La ville de l’acier a pour sa part annulé toutes les célébrations par mesure de précaution, y compris les feux d’artifice. Ceux-ci seront lancés lors du festival Culture Days en automne.

La ville encourage ses résidents à décorer leur maison et leur cour, puis d’envoyer des photos à la page Facebook de la municipalité.

Nous savons que beaucoup de gens attendent notre fête du Canada annuelle, mais la santé et sécurité de nos citoyens demeurent la priorité, dit Malcolm White, le directeur municipal de Sault-Sainte-Marie.

Nous ne pouvons peut-être pas nous rassembler pour célébrer, mais nous pouvons quand même profiter de la fête du Canada, connectés comme une communauté. Malcolm White, directeur municipal de Sault-Sainte-Marie

La ville de l’acier demande également aux résidents de ne pas se rassembler auprès de la rivière pour regarder les feux d’artifice du 4 juillet, pour la fête nationale américaine.

Le pont international de Sault-Sainte-Marie en Ontario. Photo : Radio-Canada / Natacha Lavigne

La ville de Sault-Sainte-Marie, Michigan, se trouve de l’autre côté de la rivière.

Des mesures de sécurité pour empêcher le rassemblement de foules seront en vigueur du 1er au 4 juillet, ajoute Malcolm White.