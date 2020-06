Manifestation pacifique à Sherbrooke contre le projet de loi 61

C’est un rassemblement pacifique pour contrer la loi 61, a expliqué d’emblée l’une des manifestantes. Ce n’est pas contre le gouvernement, c’est vraiment pour apporter une réflexion par rapport à tout ce qui se vit actuellement.

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / John Naïs

Le projet de loi 61 d’après moi c’est vraiment dangereux pour notre démocratie et pour nos libertés, a renchéri une autre manifestante […] Ce qui m’inquiète beaucoup, c’est qu’ils se donnent le droit de ne pas suivre la loi sur la protection de l’environnement et la loi sur l’urbanisme. On a droit à de la transparence.

À Québec, ces craintes ont aussi trouvé écho dans l'opposition. Le gouvernement Legault n'a pas réussi à faire adopter son plan de relance de l'économie malgré les amendements déposés notamment en matière d'environnement.

Si la CAQ ne propose pas de nouveaux amendements vendredi le projet de loi 61 risque d'être mis sur la glace jusqu'à l'automne.