Phase 2 du déconfinement en Ontario : des commerces rouvrent leurs portes

Les résidents et plusieurs entreprises d'Ottawa et de l’est ontarien passent à la prochaine étape du déconfinement vendredi, qui comprend des assouplissements sur les rassemblements et la réouverture de plusieurs commerces.

Dans le cadre de cette nouvelle phase, tous les Ontariens pourront se rassembler en groupes de 10 plutôt que de 5, comme c’était le cas depuis le début de la crise.

Pour la propriétaire du salon de coiffure Pur à Hawkesbury, Kimberley Bougie, il n’était pas question d’attendre une minute de plus avant d'ouvrir les portes. La propriétaire a accueilli ses premières clientes à minuit pour répondre à leurs demandes.

Trois coiffeuses étaient de service au Salon Pur de minuit à 8h. Trois autres employées ont pris le relais par la suite. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

On a ouvert [à cette heure là] pour voir si les clients étaient intéressés et en dedans d’une couple d’heures, tous nos horaires étaient comblés pour la nuit. Kimberley Bougie, propriétaire du Salon Pur

J’ai des clientes qui sont venues pour faire leurs mèches à 3h du matin, on est vraiment content , ajoute la femme d’affaires qui coupait aussi les cheveux dès minuit.

La propriétaire du Salon Pur à Hawkesbury, Kimberley Bougie, lave les cheveux de sa cliente Kathleen Tonkin peu de temps après minuit. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Kathleen Tonkin fait partie de ces clients qui n’en pouvaient plus d’attendre pour se faire couper les cheveux, mais surtout de voir disparaître ses cheveux blancs.

Sa dernière visite au salon de coiffure remonte à la fin février.

Quand Kim m’a appelée pour m’informer qu'elle faisait ça de minuit jusqu’à 8h du matin, j’ai vraiment trouvé ça cool et j’ai voulu supporter Kim et les autres coiffeuses ici. Kathleen Tonkin, cliente, Salon Pur

Mais l’expérience des clients de ce salon, comme dans la plupart des autres en Ontario, ne sera pas comme avant.

Au Salon Pur, les opérations fonctionnent à personnel réduit. Les coiffeuses s’installent à deux chaises les unes des autres, pour respecter la distanciation physique.

On prend le temps de désinfecter les chaises après chaque coupe. Quand les clients ont fini, ils sortent à l’arrière pour ne pas croiser ceux qui entrent. Les [nouveaux] clients attendent dehors pour qu’on aille les chercher , explique Mme Bougie.

Plusieurs personnes ont profité vendredi de la réouverture des salons de coiffure pour rafraîchir leur coupe. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, s'est présenté pour sa part au Wellington Barber Shop.

Le maire de la Ville d'Ottawa, Jim Watson, a profité de la réouverture des salons de coiffures et barbiers pour se faire couper les cheveux. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Ce qui rouvre dans la 2e phase du déconfinement en Ontario : Soins corporels : salon de coiffure, barbiers, salons de beauté, tatoueurs

Centres commerciaux

Les terrasses des bars et restaurants

Services de guides touristiques

Piscines et jeux d’eau

Activités extérieures avec peu de contacts directs (mini-golf, tir à l’arc, paintball, etc.)

Plages des parcs provinciaux

Terrains de camping privés

Ciné-parcs et autres activités ou visites pouvant se faire en voiture

Production cinéma et télé, avec limites de distanciation

Mariages et funérailles avec un maximum de 10 personnes

Les commerces qui rouvriront devront se conformer à de nouvelles normes sanitaires, notamment afin de favoriser la distanciation physique entre les clients, lorsqu'elle est possible, et en matière de nettoyage.

Dans le cas des salons de soins corporels et d’esthétique, l’entreprise devra s’assurer que les clients portent un masque en tout temps lorsqu’il est impossible de maintenir une distance de deux mètres, par exemple.

Les terrasses sont ouvertes

Les restaurants aussi attendaient avec impatience la réouverture, après trois mois alors qu'ils ne pouvaient uniquement offrir qu'un service à emporter.

Mais la phase 2 leur permet uniquement de servir des clients à l’extérieur, sur une terrasse. Selon l’étape 2 du cadre visant le déconfinement de l’Ontario : les restaurants, les bars, les camions-restaurants et autres établissements qui servent des aliments et des boissons (comme les établissements vinicoles, les brasseries et les distilleries) peuvent ouvrir et servir à manger et à boire, à l’extérieur seulement, notamment en terrasse, dans un terrain de stationnement et sur les terrains adjacents .

Le restaurant Bobby's Table dans le quartier Vanier est prêt pour la seconde phase du déconfinement. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Au restaurant Bobby's Table, dans le quartier de Vanier à Ottawa, on a sorti les tables directement dans le stationnement dès 7h pour accueillir les clients pour le petit déjeuner.

On a pas de terrasse, mais ce qu’on a fait, on a pris le stationnement pour y mettre des tables et des chaises. J’ai même loué un autre stationnement tout près pour que les clients puissent s’y stationner. Robert Leblanc, propriétaire Bobby's Table

Des tables ont été installées à l'extérieur du restaurant Bobby's Table. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Même si M. Leblanc s’attend à être très occupé en fin de semaine, ce ne sera pas le retour à la normale pour autant. Depuis le début de la crise, il a dû mettre à pied ses six employés et il est toujours seul à faire rouler le restaurant.

C’est le seul moyen qu'on peut survivre, si tu commences à prendre des employés il faut du revenu pour qu'on puisse les payer, c’est ça la difficulté en ce moment , explique M. Leblanc. Les terrasses et les tables dehors ça va nous aider à réembaucher du personnel .

La santé publique de l'Ontario précise que les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la distanciation physique d’au moins deux mètres entre les clients, entre autres, en limitant le nombre de clients qui peuvent se trouver sur les terrasses. Il doit aussi y avoir assez de place pour circuler entre les tables.

