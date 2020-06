Visites autorisées dans les foyers pour aînés : une annonce qui arrive à point pour la Résidence Prescott et Russell

Le [moral] des résidents qui sont là doit être assez [bas], hein? , s’est demandé celui agit à titre de président du comité.

Normand Riopel faisait alors référence à un rapport indiquant une augmentation significative du nombre d’incidents entre les résidents et les employés du foyer au mois d’avril, alors que le nouveau coronavirus gagnait du terrain en Ontario.

[Les] visites, la famille [qui manquent], qu’est-ce qui passe avec l’ambiance? Tu regardes ces chiffres-là et tu te dis : Il doit certainement se passer de quoi , a renchéri le maire du Canton de Champlain.

De l’aveu même de l’administrateur de l'établissement, Alexandre Gorman, les trois derniers mois se sont avérés tout un défi.

La Résidence Prescott et Russell, faut-il le rappeler, a jusqu’à présent été épargnée par la COVID-19.

L’enjeu, c’est de protéger les résidents de la COVID-19, mais aussi de l’ennui, [...] de la détresse psychologique. C’est extrêmement difficile à gérer. [...] C’est sûr que l’on voit [...] un peu plus d’interactions problématiques [entre] les résidents et les employés. Les résidents commencent à être tannés , a confié Alexandre Gorman aux membres du comité.

Des mesures ont été mises en place pour tenter de briser l’isolement des bénéficiaires à la résidence Prescott et Russell. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Avec les visites qui sont interdites dans les établissements de soins de longue durée depuis la mi-mars, des mesures ont été mises en place pour tenter de briser l’isolement des bénéficiaires.

On a mis en place un système de rendez-vous [avec] Skype, FaceTime, pour qu’il y ait un contact avec la famille. On fait plus de one-on-one [avec les résidents] », a ajouté l’administrateur de l’établissement.

La Résidence Prescott et Russell s’est assurée d’être prête en vue du 18 juin, date à laquelle les visites dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les établissements de soins collectifs pourront reprendre sous certaines conditions.

Un espace doublement clôturé a été aménagé à l'extérieur de l'établissement pour permettre aux résidents de renouer avec leurs proches.

C’est une bonne nouvelle pour nos résidents [...] [et] pour nos familles. On a eu beaucoup de demandes. Mais [...] on doit avoir l’approbation du ministère et, surtout, du Bureau de santé [de l’est de l’Ontario] , a tenu à préciser Alexandre Gorman.

Par ailleurs, des maires ont profité de l’occasion pour saluer le boulot accompli par le jeune administrateur en poste depuis seulement la fin du mois de septembre.