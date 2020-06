Le maire de Bathurst demande aux commerçants d'accepter les clients du Restigouche

C'est un peu un message au calme et un peu, tu sais, qu'on prend du recul aussi , indique M. Fongemie, maire de Bathurst.

Il a publié son message sur Facebook, jeudi matin, pour demander aux commerçants de sa région de continuer d'accueillir la clientèle du Restigouche dans leurs entreprises.

C'est assez, le profilage. C'est assez de stigmatiser un groupe de la population qui, en réalité, ce sont nos amis, des membres de nos familles, des collègues de travail , affirme M. Fongemie.

Une commerçante reçoit des menaces

Plusieurs commerçants de la région Chaleur et à bien d'autres endroits dans la province ont installé une affiche demandant aux gens du Restigouche (la zone 5 du système de santé) à ne pas entrer dans leur établissement.

Des commerçants placent des affiches de ce genre à l'entrée de leur établissement. Photo : Radio-Canada

Mais malgré cette affiche, la restauratrice Suzanne Hackett précise que sa porte demeure ouverte à certaines conditions. Je leur demande juste de ne pas se rendre au restaurant s’ils ont pris des contacts avec des personnes ou qu’ils ne sont pas certains. Mais s’ils sont officiels, qu'ils ont eu des tests, puis qu’ils peuvent prouver qu'ils n’ont pas de contacts, ils peuvent entrer , explique-t-elle.

Malgré tout, un individu en colère a menacé, mercredi, d’incendier son établissement. Une plainte a été portée à la police régionale BNPP. Cette dernière confirme qu'une enquête est en cours.

Beaucoup de confusion, selon Fongemie

Il y a des commerçants, après mon message ce matin, qui m'ont envoyé des messages privés pour dire : "On ne sait plus où aller" , ajoute le maire de Bathurst.

Paolo Fongemie estime que les directives de la province ne sont pas claires, ce qui contribue à une certaine confusion chez les commerçants de sa région.

Il y avait de doubles messages. Est-ce qu'il allait y avoir des points de contrôle aux extrémités de la zone cinq? Il ne faut pas que personne voyage dans la zone cinq. Il ne faut pas que personne de la zone cinq sorte , souligne-t-il.

Il invite les commerçants à poser les questions de base proposées par l’organisme Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick au lieu d'installer une affiche. Si vous avez des symptômes, si vous avez voyagé à l'extérieur, si vous avez été en contact avec quelqu'un de positif , précise M. Fongemie.

Les commerçants peuvent aussi demander à la clientèle de prendre des précautions, ajoute-t-il. Il n’y a rien qui empêche qu'un magasin exige le port du masque là

Paolo Fongemie souhaite que son message calme les choses. Un jour, ce sera probablement la zone six qui va être affectée. Ce n'est pas si ça va être, [mais] quand, et on va avoir besoin de l'aide de nos collègues voisins de la zone cinq et de la zone de Miramichi pour nous aider à passer à travers de ça.

Avec les renseignements de François Vigneault