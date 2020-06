Une urgentologue de Yellowknife dans la course à la chefferie du Parti vert du Canada

La médecin urgentologue de Yellowknife Courtney Howard se lance dans la course à chefferie du Parti vert du Canada.

La Dre Courtney Howard, bien connue pour sa recherche sur les impacts des changements climatiques sur la santé humaine, rejoint ainsi les neuf autres candidats à la succession d’Elizabeth May.

En se lançant dans l'arène politique pour la première fois, la nouvelle candidate espère mettre le lien entre la santé et les changements climatiques à l’avant-plan du débat politique fédéral.

Selon elle, il sera important de résoudre la crise sanitaire actuelle et la crise économique qui en découle tout en faisant face aux problèmes liés au climat et à la biodiversité qui ne feront qu’augmenter les risques de nouvelles crises et de pandémies.

Je pense que dans notre vie, nous n’allons pas avoir un temps avec autant d’opportunités, dit-elle. Je veux apporter ce que je sais de la santé pour unir les gens et trouver la voie en santé qui nous [assurera] un futur plus sain.

La Dre Courtney Howard dit avoir été inspirée par la façon dont la pandémie a été gérée pour l’instant dans les Territoires du Nord-Ouest.

Jusqu'à maintenant, seulement 5 cas de la COVID-19 ont été répertoriés au territoire. L'urgentologue croit que le faible taux de cas au territoire est dû à la bonne collaboration entre les politiciens et les experts de la santé.

Je pense que ça nous a montré qu’on peut vraiment sauver des vies quand les politiciens écoutent les docteurs. [...] J’aimerais voir ce type de collaboration quand on parle de crise climatique. Courtney Howard, candidate à la chefferie du Parti vert

C’est le moment ou on peut changer la vision du Parti vert d'un parti qui est très focalisé sur le climat, pour un parti qui est très focalisé sur la santé planétaire pour maintenant et pour nos enfants , dit-elle.

Après 13 ans à la barre du Parti vert du Canada, Elizabeth May a annoncé peu de temps après les élections qu'elle cédait sa place afin que la formation puisse être représentée par un nouveau leader lors du prochain scrutin. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Un lancement en politique

Ayant grandi à Vancouver, la Dre Courtney Howard explique que c’est en travaillant dans les Territoires du Nord-Ouest qu’elle a commencé à s'intéresser aux changements climatiques en tant que problème de santé.

La médecin urgentologue qui n’a jamais été candidate admet qu’elle aura beaucoup à apprendre sur la vie en campagne électorale au cours des prochains mois. Elle assure toutefois que c’est son travail de s'éduquer et qu’elle voit un parallèle entre cette courbe d'apprentissage de politicienne et son métier.

À défaut d’avoir une expérience politique, elle met plutôt de l'avant son expérience de leadership au sein de différents organismes nationaux et conseils internationaux sur la santé et le climat.

Cortney Howard a entre autres été la première femme présidente de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement, un rôle dont elle prendra congé pendant sa campagne au Parti vert.

Un nouveau chef en octobre

Le nouveau ou la nouvelle chef du Parti vert sera élu lors d’un Congrès à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard, du 2 au 4 octobre.

Les autres candidats : Judy N Green, candidate du Parti vert du Canada dans Nova-Ouest

Meryam Haddad, avocate et ancienne candidate des verts dans Châteauguay-Lacolle

Amita Kuttner, titulaire d'un doctorat en astrophysique ;

Dimitri Lascaris, avocat et ancien candidat de verts dans London West

David Merner, avocat et ancien libéral en Colombie-Britannique

Glen Murray, ancien maire de Winnipeg et ancien ministre en Ontario

Annamie Paul, avocate de Toronto

Dylan Perceval-Maxwell, entrepreneur social

Andrew West, avocat et ancien candidat provincial du Parti vert de l’Ontario

Le chef du Parti vert du Québec, Alex Tyrrell, a annoncé son intention de se présenter dans la course, mais s’est désisté la semaine dernière.