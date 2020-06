Seuls 6 nouveaux cas de COVID-19 dans la grande région d'Ottawa et de Gatineau

Santé publique Ottawa (SPO), le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais ont collectivement rapporté six nouveaux cas confirmés de COVID-19, jeudi.

Alors que s'amorce, vendredi, la deuxième phase du déconfinement à Ottawa et dans l'est ontarien, SPOSanté publique Ottawa et le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ont confirmé un seul nouveau cas chacun, pour un total cumulatif de 2003 et 153 cas confirmés sur leur territoire respectif.

Sur la rive québécoise, la hausse a été un peu plus marquée, avec quatre nouveaux cas confirmés de COVID-19 sur le territoire du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Depuis le début de la pandémie, 566 personnes y ont été déclarées positives.

C'est donc dire qu'au moins 2722 personnes ont contracté le nouveau coronavirus dans les trois secteurs sanitaires de la grande région d'Ottawa et de Gatineau depuis de début de la pandémie. De ce nombre, 297 sont mortes, soit 257 à Ottawa, 11 dans l'est de l'Ontario et 29 en Outaouais.