1725 $ pour ne pas s’être arrêté à la frontière des Territoires du Nord-Ouest

Selon un communiqué du territoire publié jeudi, l’homme originaire d'Edmonton a passé à grande vitesse le point de contrôle obligatoire, où des officiers sont chargés d’enregistrer les passants et s’assurer de leur plan d’auto-isolement de 14 jours.

Les officiers de contrôle ont avisé les agents de la Gendarmerie royale du Canada que le véhicule était en route vers Hay River. Selon un communiqué de la GRC, le véhicule a été retrouvé au sud d’Enterprise.

Outre la contravention de 1500 $ à laquelle s'ajoute une somme de 225 $ versés au Fonds d'aide aux victimes de crimes du territoire, l’Albertain non identifié fait face à des accusations de vol de véhicule et de possession illégale de cannabis.

Une audience devant les tribunaux des Territoire du Nord-Ouest est prévue en août ou en septembre.

Selon les communiqués, le véhicule volé et non assuré a été saisi et l’homme reconduit, à sa demande, à High Level, en Alberta de façon à pouvoir obtenir un transport vers chez lui.

Il s’agit, précise un porte-parole du territoire, de la première contravention donnée sous les nouvelles ordonnances sanitaires. Mike Westwick affirme que depuis l’adoption des arrêtés, seuls des avertissements oraux et écrits ont été distribués.