Deux manifestations contre le projet de loi 61 en Abitibi-Témiscamingue

Ces rassemblements, organisés par le Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue (REPAT), visaient à faire entendre la voix de l’Abitibi-Témiscamingue auprès du premier ministre, François Legault, et du président du Conseil du Trésor, Christian Dubé.

Ça nous a semblé très important de se rassembler pour dénoncer le projet de loi [61] tel qu’il a été déposé il y a un peu plus d’une semaine, donc extrêmement vite , déclare Adeline Laquerre, coordonnatrice à l’administration et aux luttes sociales du REPAT et co-organisatrice de la manifestation.

Nous, ce qu’on dit, c’est qu’on ne peut plus se permettre d’opposer économie et écologie, ça doit aller de pai r, ajoute-t-elle.

Pour Nathalie Garvin, présidente régionale du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec en Abitibi-Témiscamingue, les gens se mobilisent parce qu’ on ne veut pas laisser carte blanche au gouvernement .

Les participants ont bravé les forts vents pour dénoncer le projet de loi 61. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve d'Entremont

On sait qu’il y a eu beaucoup de collusion avec les gouvernements précédents et le projet de loi ouvre la porte à la collusion et à la corruption , déplore-t-elle.

Des amendements bien reçus

En réponse à de nombreuses critiques, le gouvernement a déposé, jeudi matin, des amendements au projet de loi 61, notamment en ce qui a trait à la durée de l’état d’urgence sanitaire et aux pouvoirs discrétionnaires que le gouvernement s’octroyait.

On est très content de ces amendements-là, c’est un pas dans la bonne directio n, affirme Mme Laquerre, ajoutant néanmoins que rien n’est gagné tant que le stamp final n’a pas été apposé sur le projet de loi.

Pour un réinvestissement massif

Pour le REPAT, les délais gouvernementaux sont la conséquence directe du sous-financement chronique de nos services public . La solution passe donc par le réinvestissement.

Pour nous, la solution, ce n’est pas de contourner tout ça pour aller plus vite, mais bien de redonner les moyens nécessaires à ces ministères-là [Environnement, Faune et Parcs] pour pouvoir mener à bien les évaluations dans des délais beaucoup plus court , avance Adeline Laquerre.

Même son de cloche du côté de Nathalie Garvin, qui affirme que ce qu’on demande, c’est d’investir massivement dans les services publics pour, justement, qu’il y ait plus d’inspections, pour réduire les délai .

Au total, environ 60 personnes étaient présentes au rassemblement à Rouyn-Noranda et la plupart d’entre elles respectaient les consignes de la santé publique quant au port du masque et à la distanciation physique. Selon le REPAT, une quarantaine de personnes étaient également présentes au rassemblement à La Sarre.