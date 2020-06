Marie-Nicole Lemieux inaugure les concerts virtuels au Domaine Forget

Qui d’autre que son ambassadrice des dernières années, Marie-Nicole Lemieux, pour inaugurer cette série nommée Les Concerts Évasion?

Ce récital-là qu'on fait, ça remet les choses en place. Ça fait du bien se réjouit la contralto qui a passé la semaine au Domaine pour se préparer à ce concert qu’elle donnera en compagnie du pianiste Louis Lortie.

Le Domaine c'est une partie de moi, c'est une partie de mon métier puis c'était très difficile d'envisager de ne pas être ici, dans Charlevoix. Mais là je suis contente, on a trouvé le moyen d'y être La contralto Marie-Nicole Lemieux

Réunis grâce à la pandémie

La pandémie va permettre à deux solistes québécois de réputations internationales de faire un récital ensemble pour la première fois.

On ne s’était jamais rencontrés explique Marie-Nicole Lemieux. On avait envie de travailler ensemble, mais ses horaires de fous, mes horaires de fous, faisaient que c'était quasiment impossible. Voilà que à toute chose malheur est bon, cette pandémie-là, cette pause forcée, fait qu'on peut travailler ensemble, vous imaginez !

Le pianiste Louis Lortie Photo : Radio-Canada / Elias photography

Trois rendez-vous virtuels

Le Domaine Forget propose trois concerts enregistrés à la salle du Domaine. Des rendez-vous musicaux animés par Françoise Davoine qui proposera des entrevues exclusives avec les artistes. La culture doit continuer à rayonner dans Charlevoix et ailleurs souligne Paul Fortin, directeur artistique du Domaine Forget.

C’est une première mondiale si on peut dire Marie-Nicole Lemieux

La contralto et le pianiste répètent ensemble dans Charlevoix depuis plus d’une semaine afin d’offrir un concert à la hauteur. Un programme qui a été concocté par les deux artistes et le public, une idée de Marie-Nicole Lemieux qui a demandé aux mélomanes de proposer des pièces. Avec les choix du public on en ratisse large! Il y aura du Haendel,Strauss, Chopin, Brahms, Saint-Saëns, Schubert Elgar, Gagnon-Tremblay.

La série virtuelle Les Concerts Évasion 14 juin: Marie-Nicole Lemieux, contralto et Louis Lortie, piano 12 juillet: La Grande fête de la guitare! Rene Izquierdo, Marco Tamayo et le Quatuor de guitares du Canada 2 août: Yannick Nézet-Séguin, au piano, entouré de Kerson Leong et Yukari Cousineau, violons, Pierre Tourville, alto et Stéphane Tétreault, violoncelle

Tous les détails sur domaineforget.com/concertsevasion