Le festival Lasso reporté à 2021, avec Brad Paisley et Luke Bryan en tête d’affiche

La première édition du Festival Lasso, qui devait se tenir cet été, aura finalement lieu en 2021, en raison de la pandémie de COVID-19. Les artistes Brad Paisley et Luke Bryan, qui comptaient parmi les têtes d’affiche pour l’édition 2020, seront de la partie l’an prochain.

Le nouveau festival de country montréalais, chapeauté par evenko, promettait une expérience inégalée pour ceux et celles qui aiment la nouvelle garde du country ainsi que les artistes établis , mais les adeptes du genre musical devront patienter avant de se donner rendez-vous sur l’île Sainte-Hélène.

C’est le cœur gros que nous sommes forcés de reporter la très attendue édition inaugurale du festival à l’été prochain, les 13 et 14 août 2021 , a annoncé l’équipe du festival par voie de communiqué.

Cette annonce fait suite à l’annulation de nombreux festivals, dont récemment Osheaga et îleSoniq, tous victimes de la crise sanitaire et des mesures d’hygiène et de distanciation sociale qu’elle implique.

Les personnes qui détenaient des passes pour l’événement auront le choix de se faire rembourser ou de conserver leurs billets pour l’édition 2021, auquel cas elles recevront un crédit de 25$ (pour les passes d’admission générale) ou de 40$ (pour les passes OR) à utiliser sur le site du festival l’été prochain.