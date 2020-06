Le Parc Oméga retrouvera ses visiteurs le 20 juin

Le gouvernement du Québec annonce la réouverture des zoos, jardins, fermes agrotouristiques et lieux d'accueil et de renseignements touristiques à compter du 19 juin.

Les excursions maritimes pourront, quant à elles, reprendre à compter du 1er juillet 2020. Les spas nordiques et parcs aquatiques, comme le Mont Cascades, devront tout de même encore patienter.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le plan annoncé par le gouvernement du Québec quant à la réouverture des activités touristiques. Photo : Gouvernement du Québec

Cette annonce est une bonne nouvelle pour le Parc Oméga, situé dans la ville de Montebello en Outaouais.

Il pourra rouvrir ses portes, mais à condition de respecter les mesures demandées par le gouvernement.

Un protocole sanitaire strict sera mis en place afin de garantir la sécurité et la santé des employés, des visiteurs et des animaux , assure la direction du parc.

Parmi les différentes mesures mises en place; les infrastructures intérieures et extérieures ont été réaménagées afin de respecter le principe de distanciation sociale. Les aires de pique-nique ont été multipliées et agrandies et les sentiers pédestres ont été allongés pour permettre une circulation plus fluide , assure le Parc Oméga.

Le plan sanitaire mis en place prévoit également un contrôle du nombre d’admissions. La réservation et l’achat de billets en ligne seront désormais nécessaires.

Un coup de pouce de 753 millions de dollars

Le gouvernement du Québec a également annoncé un investissement de plus de 750 millions de dollars pour venir en aide à l'industrie du tourisme.

La majeure partie du montant sera disponible sous forme de prêts pour les établissements touristiques durement touchés

De ce montant, 200 millions de dollars seront consacrés au tourisme d’affaires dans le secteur hôtelier et 20 millions seront investis afin d'offrir des rabais allant de 25 à 50 % aux Québécois désirant voyager dans la province.

Notre offre est directe, dans la poche des Québécois pour stimuler l'économie partout en région. Les Québécois aiment les forfaits lorsqu'ils vont à l'étranger. Et bien on en a maintenant chez nous cet été, cet automne et cet hiver , a décrit la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

La ministre Proulx assure que le plan de déconfinement est conséquent avec les recommandations de la Santé publique et que toutes les activités qui seront mises de l'avant dans le cadre de ces forfaits respecteront les mesures sanitaires en vigueur.

Aujourd'hui on annonce une seconde phase, donc ça va très bien. La direction de la Santé publique nous autorise à avoir des programmes comme Explore Québec sur le territoire Québécois. Chaque hôtel, chalet, activité touristique qui va se retrouver en forfaitisation aura eu l'autorisation de la Santé publique , explique la ministre.

Le gouvernement du Québec réitère donc que le succès de la relance économique passe par l'achat et le tourisme local.

Toute l’équipe du parc est très contente, on trouve ça très positif et on remercie le gouvernement Legault à encourager les Québécois à visiter le Québec. On espère que ça portera fruit et que ça amènera beaucoup de visiteurs québécois à qui on va pouvoir faire découvrir le parc , souligne le directeur de l’exploitation du Parc Oméga, Charles de Reinach.

Il s'agit de la deuxième phase du plan de déconfinement de l'industrie touristique. Le 1er juin, la province avait permis la réouverture des pourvoiries, sites de camping et marinas.

Tourisme Outaouais invite les Québécois à visiter la région

Tourisme Outaouais accueille à bras ouverts ces initiatives du gouvernement du Québec.

[Elles] vont inciter les visiteurs à prendre des vacances au Québec grâce à des rabais dans les attraits et les hôtels. Ce n’est pas un prix de consolation de visiter son chez-soi : au contraire ! Les entreprises touristiques outaouaises sont prêtes à accueillir les visiteurs de toutes les régions , affirme la présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, France Bélisle.

Bien que l’organisme applaudisse la réouverture de certains attraits touristiques de la région, elle attend avec impatience celle des parcs aquatiques et des spas de l’Outaouais.

Le propriétaire du nouveau Koena Spa, dans le secteur Aylmer, se prépare pour son ouverture.

Nous utiliserons le délai supplémentaire pour peaufiner notre produit, même si ça équivaut aussi à une perte de revenus en attendant l’ouverture officielle de notre spa. Les frais de fonctionnement seront importants une fois le spa ouvert : entretenir le terrain, conserver la température des bassins et des saunas, etc. On veut faire vivre une expérience à nos clients, mais est-ce que ça vaudra la peine d’ouvrir en ayant 25 % d’achalandage, par exemple , se demande le propriétaire Dominic Morin.

Avec les informations d'Ismaël Sy