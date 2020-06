L'appel des Stephan entendu à Calgary

David et Collet Stephan sont accusés de ne pas avoir consulté un médecin quand leur fils de 19 mois Ezekiel est décédé.

Les deux parents ont témoigné qu'ils pensaient que leur fils avait le croup et qu'ils ont utilisé des remèdes à base de plantes pour le soigner.

David et Collet Stephan ont subi deux procès pour ne pas avoir fourni les nécessités de la vie à leur fils. Ils ont été condamnés en 2016, mais la Cour suprême du Canada a ensuite ordonné un nouveau procès et le couple a été acquitté en septembre dernier par la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta lors de ce deuxième procès.

Le juge de la Cour du Banc de la Reine Terry Clackson a alors entendu deux témoignages contradictoires sur la cause de la mort du bambin.

La Couronne invoquait que l’enfant était mort d’une méningite bactérienne et a présenté un expert qui a témoigné en ce sens : le Dr Bamidele Adeagbo.

Toutefois, le juge a plutôt choisi la version de l’experte de la défense, qui a déclaré que l'enfant était mort d'un manque d'oxygène.

La Couronne a porté la décision en appel, car elle estime que le juge Terry Clackson a commis des erreurs et a fait des commentaires négatifs sur son expert et qu’il a fait preuve de partialité.

Selon le procureur de la Couronne Rajbir Dhillon, les remarques du juge au sujet du médecin né au Nigéria étaient abusives , insultantes et ont dépassé la limite . Les observations du juge au cours du procès ont donné lieu à de la crainte raisonnable de partialité , a estimé la Couronne.

Rajbir Dhillon a aussi argumenté que le juge Clackson avait ainsi laissé entendre à ceux qui parlent anglais comme langue seconde qu’ils ne devraient même pas prendre la peine de participer à notre système de justice .

Dans sa décision, Terry Clackson a noté que le Dr Bamidele Adeagbo, Nigérian d'origine, parlait avec un fort accent et était difficile à comprendre.

Sa capacité à articuler ses pensées d'une manière compréhensible a été gravement compromise par : son énonciation difficile; le fait qu’il utilisait les mauvaises terminaisons lors des pluriels et pour les temps passés; son utilisation inappropriée des articles définis et indéfinis; son accentuation répétée des mauvaises syllabes; sa mauvaise prononciation des H et des voyelles; et la vitesse de ses réponses, avait alors écrit le juge Clackson.

Le juge a également qualifié certains gestes de Bamidele Adeagbo comme un langage corporel et des pitreries physiques qui ne sont pas les comportements habituellement associés avec un professionnel rationnel et impartial qui présente son opinion.

La Couronne estime que le juge n’a pas considéré l’opinion et l'expertise du Dr Adeagbo à sa juste valeur en notant des considérations non pertinentes à l’affaire.

Jeudi, l’avocat de la défense Jason Demers a déclaré que Terry Clackson avait mené un procès complètement équitable .

Ses commentaires, à notre avis, étaient appropriés, ils étaient corrects , a déclaré Jason Demers.

Le panel de juges de la Cour d'appel de l'Alberta a indiqué que la décision serait rendue à une date ultérieure.

Une plainte auprès du Conseil canadien de la magistrature

D'autre part, après le verdict de Terry Clackson, des dizaines d'experts médicaux et juridiques ont déposé une plainte auprès du Conseil canadien de la magistrature, alléguant qu'il avait fait des commentaires sur le Dr Bamidele Adeagbo qui pourraient être perçus comme racistes.

Le conseil a reçu la plainte, mais n'a pas donné suite à l’enquête, car l'affaire est toujours devant les tribunaux.