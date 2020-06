Des institutions du marché By ferment définitivement leurs portes

Parmi les raisons évoquées : les travaux de la rue Rideau, la concurrence, les difficultés financières, la construction du train léger et, plus récemment, la pandémie de COVID-19.

Il s’agissait de la parfaite tempête , lance le propriétaire du pub, Ken Goodhue. Il ajoute qu’il n’était pas viable financièrement de continuer ses activités, même si l'emplacement de son établissement était excellent.

Le restaurant Smoke Shack a aussi récemment décidé de fermer boutique de façon permanente. Le conseiller municipal du quartier, Mathieu Fleury, fait remarquer que certains commerces auront besoin d’un petit coup de pouce.

On entend dans les coulisses que d'autres [commerces] vont annoncer qu'ils ne pourront pas rouvrir. Je pense que c'est malheureux, il faut voir s'il y a des programmes provinciaux et fédéraux à ce niveau-là, mais au même moment, il faut travailler avec ceux et celles qui peuvent rouvrir, afin de voir ce qu'on peut faire pour s'assurer que les revenus puissent revenir , souligne-t-il.

Le retour des terrasses dès vendredi

Malgré la fermeture de certains restaurants et bars à Ottawa, d'autres commerces sont prêts à relancer les affaires ou à prendre la relève. La Ville d'Ottawa évoque une très forte demande pour les permis de terrasses, qui sont autorisées à ouvrir dès vendredi, dans le cadre de la phase 2 du déconfinement.

L'année passée, la Ville a approuvé 76 permis pour les terrasses et les restos-bars. Cette année, à ce jour, on a 126 applications pour les permis. On en a reçu 40 aujourd'hui , explique Court Curry, gestionnaire du design urbain à la Ville d'Ottawa.

Reste à voir si les clients seront au rendez-vous, malgré les mesures de distanciation physique imposées par la province. Mais M. Curry est optimiste quant à l’avenir des commerçants d’Ottawa cet été.

La Ville en a fait beaucoup pour les aider et les assister. Le conseil municipal a diminué les frais pour les terrasses, il offre aussi la possibilité d’agrandir les terrasses, on travaille avec Tourisme Ottawa aussi , décrit-il.

M. Curry fait remarquer qu’il y a toujours eu beaucoup de concurrence entre les différents restaurants et bars à Ottawa, particulièrement sur la rue Clarence, dans le marché By.

La Ville d’Ottawa accueille 1800 restaurants et bars, qui emploient plus de 11 000 personnes. Selon les statistiques publiées récemment par la Ville, les restaurants, les hôtels et les lieux de divertissement avaient, ensemble, perdu plus de 25 000 emplois à la mi-avril.

D’après les informations de Gilles Taillon et Stéphane Leclerc