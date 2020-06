L’œuvre québécoise de réalité virtuelle Icarus présentée au Cannes XR Virtual

Réalisée par l’artiste québécois Michel Lemieux, Icarus sera présentée en première mondiale par le Tribeca Immersive et le Cannes XR Virtual, à la fin du mois.

Icarus est une création en réalité virtuelle, qui est inspirée du spectacle multidisciplinaire Icare présenté au Théâtre du Nouveau Monde, à Montréal, en 2014.

Expérience immersive, Icarus met le public dans la peau de Icare, ce personnage de la mythologie grecque qui se brûle les ailes en voulant atteindre le soleil.

«Icarus» a été réalisée par Michel Lemieux. Photo : Lemieux Pilon 4D Art et Normal Studio

Nous sommes honorés d’avoir été invités par ces prestigieux festivals qui favorisent des œuvres riches en contenu artistique , a réagi, par communiqué, Michel Lemieux.