La date de la phase 4 du plan de relance de la Saskatchewan annoncée en début de semaine

Cette première partie comprend notamment la réouverture des camps de jour, des piscines extérieures et des jeux d’eau, en plus de la reprise de certaines activités sportives et de plein air.

La date de mise en oeuvre de la deuxième partie de la phase 4, elle, sera annoncée à une date ultérieure. Cette deuxième partie comprendra la réouverture des piscines intérieures, des patinoires, des bibliothèques, des musées, des salles de cinéma, des casinos et des salles de bingo.

La semaine dernière, le médecin hygiéniste en chef de la province Saqib Shahab avait mentionné qu’une période tampon d’environ deux ou trois semaines allait être nécessaire entre les deux parties de la phase 4 afin de permettre à la province d’analyser la propagation de la COVID-19.

Le gouvernement provincial a également annoncé de nouvelles directives pour permettre progressivement des rassemblements plus importants dans les lieux de culte ainsi que pour les cérémonies de remise des diplômes.

Dès maintenant, les lieux de culte pourront accueillir jusqu’à un tiers de leur capacité maximale, jusqu’à un maximum de 150 personnes. Les personnes sur place devront également continuer de respecter les mesures de distanciation physique imposée par la province.

En ce qui concerne les remises de diplômes, les autorités sanitaires continuent de recommander les services virtuels comme l'option la plus sécuritaire.

Des cérémonies en plein air peuvent être organisées. Une limite maximale de 30 diplômés par classe, jusqu'à un maximum de 150 personnes, qui comprend les élèves, leurs parents et le personnel est imposée. Les écoles dont les classes sont plus nombreuses devront organiser plus d'une cérémonie.

Au cours des prochaines semaines, la province analysera les rassemblements dans les lieux de cultes et les cérémonies de remises de diplômes pour déterminer les prochaines activités qu’elle va permettre.

Avec les informations de Gregory Wilson et Adam Hunter