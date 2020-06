Des enfants autistes privés de camp de jour cet été à Gatineau

Cet été, Nadine Charbonneau devra télétravailler tout en s’occupant de Lucas, son fils autiste de 8 ans. Cette situation est très difficile pour son enfant, qui a besoin de beaucoup d’encadrement.

C’est difficile de voir mon enfant malheureux et de ne rien pouvoir faire. S'il était dans un camp d’été, il serait stimulé. Il s’ennuie de ça, il me le demande , déplore la mère.

Lucas, 8 ans, ne pourra pas participer au programme ENFEX d'intégration en camp de jour de la Ville de Gatineau, cet été. Photo : Gracieuseté Nadine Charbonneau

Cette stimulation lui sera inaccessible cet été. Lucas a été refusé au programme ENFEX, qui permet à des enfants à besoins spéciaux d’être intégrés au camp de jour de la Ville de Gatineau. Son cas serait jugé trop sévère. La Ville de Gatineau a reçu 127 demandes pour son programme et 103 enfants ont été acceptés.

Pour Mme Charbonneau, c’est l’incompréhension. Lucas est très léger dans son autisme, il parle anglais et français, il est capable de nommer ses besoins, il est capable de suivre en groupe et en individuel. Donc, je ne comprends pas le refus , dit-elle.

Le camp spécialisé qu’il fréquente habituellement, lui, est annulé en raison de la COVID-19. On a vu que ce ne serait pas réaliste d’avoir le camp , explique la directrice générale de Trait d’Union Outaouais, Jocelyne Sylvestre.

En plus des consignes gouvernementales — qui, on le voyait déjà, seraient très difficiles à appliquer dans un contexte comme le nôtre, avec des jeunes qui ont des besoins assez importants et qui ne comprennent pas nécessairement les consignes —, on a un défi de locaux pas disponibles et de rareté de main-d’oeuvre , illustre-t-elle.

L’équipe de Mme Sylvestre doit rendre publique, la semaine prochaine, une liste de services qui seront disponibles cet été. Elle sait toutefois déjà que ceux-ci ne seront pas suffisants pour répondre aux besoins des parents.

C’est une situation particulièrement difficile pour les parents. Jocelyne Sylvestre, directrice générale de Trait d’Union Outaouais

Il y a beaucoup de parents en télétravail ou qui doivent retourner au travail et qui n'ont pas d’options pour s’occuper de leurs enfants autistes et même de leurs autres enfants , a-t-elle souligné.

Mme Sylvestre suggère que le gouvernement du Québec offre une aide financière aux parents d'enfants à besoins particuliers, afin que ceux-ci puissent se payer du soutien à domicile, qui coûte très cher.

Le bureau de la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, dit être au courant des difficultés actuelles auxquelles font face les parents d’enfants vivant avec un handicap.

Nous travaillons afin d’être en mesure d’annoncer rapidement une aide qui permettra aux enfants d’avoir des services dans les camps de jour cet été , a-t-il déclaré par courriel.

Avec les informations de Laurie Trudel