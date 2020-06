Le plan d’action québécois pour le 1er juillet accueilli favorablement en Outaouais

Cette annonce est accueillie avec beaucoup de satisfaction en Outaouais, même si les autorités municipales et les organismes communautaires de la région déplorent qu’il n’y ait pas de mesures de soutien pour la construction de logements abordables, alors que la Ville de Gatineau affiche un des plus faibles taux d’inoccupation au Québec.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a présenté plusieurs mesures dans son plan d’action, notamment un programme de supplément au loyer (PSL) et une aide d’urgence aux municipalités.

Deux autres mesures en lien direct avec la crise économique due à la pandémie de COVID-19 ont été annoncées, soit un prêt sans intérêt et un soutien financier pour les ménages en attente de leur résidence principale.

La présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement de la Ville de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, voit d’un bon œil cet appui, même si elle déplore que sa Municipalité ne reçoive pas le même soutien communautaire que la Ville de Montréal.

On a eu une bonne écoute de la ministre, ces PSLprogrammes de supplément au loyer là sont bien accueillis , affirme Mme Marquis Bissonnette. Ceci étant dit, ce qu’on a remarqué à Montréal, c’est que ces [suppléments au loyer) là viennent avec du soutien communautaire, mais pas à Gatineau et pourtant, ça fait partie des demandes qu’on a formulées à l’endroit de la ministre, notamment cet hiver.

Malgré ces mesures de soutien, les intervenants de la région s’entendent pour dire que la problématique majeure de Gatineau est le manque de logements, alors le taux d’inoccupation est de 1,5 % selon les statistiques de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Pour faire face à ce défi, il est important qu’un soutien financier en matière de construction de logements abordables soit mis en place par Québec, selon la conseillère Marquis-Bissonnette.

La conseillère municipale Maude Marquis-Bissonnette souhaite que le fédéral et le provincial arrivent à une entente sur le financement en matière de logement.

C’est vraiment des mesures transitoires à court terme pour nous aider à la pénurie de logements, mais ce ne sont pas des solutions à long terme , soutient la conseillère, qui souhaite que la province du Québec trouve une entente rapidement avec le fédéral sur le financement en matière de logement.

La solution à long terme à la pénurie de logements, c’est plus de logements et plus de logements abordables.

Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale