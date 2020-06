Le groupe country Lady Antebellum change son nom associé à l'esclavage

Signifiant avant la guerre , antebellum est associé à la culture de la période précédant la guerre de Sécession dans le sud des États-Unis.

Sur les réseaux sociaux, ce groupe de musique country a expliqué que ce nom avait été choisi en raison des maisons de style antebellum où les premières photos de la formation avaient été prises.

Les membres du groupe – Hillary Scott, Charles Kelley and Dave Haywood – ont déclaré que les dernières semaines leur ont ouvert les yeux sur les injustices, l’inégalité et les préjugés auxquels les femmes et les hommes noirs ont toujours été confrontés .

Le groupe, fondé à Nashville en 2006, a également dit être profondément désolé pour la peine causée par leur nom.

Récompensé par plusieurs prix Grammy, Lady Antebellum a notamment chanté les succès I Run To You et Need You Now.