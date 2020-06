Éducation en français : soulagement en Atlantique après un jugement de la Cour suprême

La Cour suprême a tranché : les provinces doivent respecter le droit constitutionnel à l’éducation dans la langue de la minorité, même lorsque cela coûte trop cher.

La décision concerne directement la Colombie-Britannique, mais elle pourrait avoir des conséquences importantes sur les écoles francophones de l’est du pays.

Les neuf juges de la Cour suprême du Canada entendent la cause pour l'éducation en français en Colombie-Britannique, en septembre 2019.

C’est un "ouf" collectif. On est très content évidemment de la décision de la Cour suprême , lance la directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), Marie-Claude Rioux, quelques instants après l'annonce du jugement.

À chaque fois qu’il y a une décision de la Cour suprême qui touche les droits linguistiques, c’est le pays qui retient son souffle, parce qu’on a peur. On a peur de faire un recul. Cette fois, c'est un pas de l'avant.

Elle souligne le travail acharné de ceux qui ont mené cette bataille pendant une décennie, en Colombie-Britannique.

Dix ans, c’est dix ans d’école. Dix ans où les jeunes n’ont pas eu l’occasion d’avoir une éducation de qualité comparable. C’est le prix à payer malheureusement, et trop souvent, pour les francophones qui mènent ces luttes-là , ajoute Mme Rioux.

L'essentiel du jugement

La Colombie-Britannique est dans l'obligation constitutionnelle de donner une éducation équivalente dans les deux langues officielles.

Les juges répondent ainsi au Conseil scolaire francophone et à la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, qui allèguent que les écoles francophones de la province sont sous-financées par rapport aux écoles anglophones, et que cela constitue une violation de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

L'affaire est devant les tribunaux depuis 2010. Les tribunaux inférieurs ont tranché en faveur de la Colombie-Britannique.